Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 22 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 22 Φεβρουαρίου:

1821: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο για να κηρύξει την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία.

1848: Ξεσπά η λεγόμενη «Φεβρουαριανή Επανάσταση» στη Γαλλία, που θα οδηγήσει στην κατάργηση της βασιλείας και στην εγκαθίδρυση της Β’ Γαλλικής Δημοκρατίας.

1917: Ξεσπούν απεργιακές κινητοποιήσεις στη Ρωσία, που θα οδηγήσουν στη λεγόμενη Φεβρουαριανή Επανάσταση και στο τέλος της κυριαρχίας των Τσάρων, με την καθαίρεση του Νικολάου Β’.

1993: H «Ορχήστρα των Χρωμάτων» υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της Μάνου Χατζιδάκι δίνει συναυλία διαμαρτυρίας κατά του Νεοναζισμού με έργα Βάιλ, Λιστ και Μπάρτοκ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιέχει ένα κείμενο – μανιφέστο του μεγάλου έλληνα συνθέτη κατά του νεοναζισμού, με τίτλο «Σκέψεις και παρατηρήσεις για το αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού».

2015: Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται πριν από την έναρξη του αγώνα Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού για το Πρωτάθλημα Ελλάδας, με εισβολή οπαδών του «τριφυλλιού» στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά, οι πράσινοι θα επικρατήσουν με 2-1.

2016: Τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων αποκόμισαν καθαρά κέρδη ύψους 3 έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2015 από την παράνομη μεταφορά προσφύγων, ανακοινώνει η Europol.

Γεννήσεις

1928: Γρηγόριος Αυξεντίου, κύπριος αγωνιστής της ΕΟΚΑ, που κάηκε ζωντανός στο κρησφύγετό του από τον αγγλικό στρατό κατοχής. (Θαν. 3/3/1957)

1949: Νίκι Λάουντα, Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δυο χαρακτηριστικά που τόν διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (1975, 1977, 1984), με 25 νίκες σε γκραν πρι. (Θαν. 20/5/2019)

1974: Τζέιμς Μπλαντ, άγγλος τραγουδοποιός, που κινείται μεταξύ τζαζ, ροκ και σόουλ(«You’re Beautiful», «Goodbye My Lover».

Θάνατοι

1973: Κατίνα Παξινού, ελληνίδα ηθοποιός, με διεθνή καριέρα. (Γεν. 17/12/1900)

1987: Άντι Γουόρχολ, Aμερικανός καλλιτέχνης της ποπ αρτ, σκηνοθέτης και συγγραφέας. (Γεν. 6/8/1928)

2020: Κική Δημουλά, ελληνίδα ποιήτρια. (Γεν. 6/6/1931)

Γιορτάζουν

Ανθούσα, Θαλάσσιος, Θαλασσία.

Επέτειοι

Εθνική Ημέρα Δράσης κατά των Δηλητηριασμένων Δολωμάτων

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων

Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης