Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου:

1822 Η Ναυμαχία των Πατρών. Ελληνικός στόλος, υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, στον οποίο μετέχουν 27 υδραίικα, 20 σπετσιώτικα και 16 ψαριανά πλοία, καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο υπό τον Καραπεπέ Αλή.

1877 Το μπαλέτο του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι «Η Λίμνη των Κύκνων» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας.

1913 Ο Ελληνικός Στρατός σφίγγει τον κλοιό του γύρω από τα Ιωάννινα. Το βράδυ οι Τούρκοι ζητούν συνθηκολόγηση.

1944 Νορβηγοί αντάρτες βυθίζουν στη Βόρεια Θάλασσα οχηματαγωγό, με το οποίο οι Ναζί μεταφέρουν όλα τα αποθέματά τους σε βαρύ ύδωρ, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν καθοριστικά οι προσπάθειες του Χίτλερ να κατασκευάσει πρώτος την ατομική βόμβα.

1992 Ιδρύεται η αγγλική Premier League, μετά από απόφαση των διοικήσεων των 22 ομάδων που αγωνίζονταν την περίοδο 1991-92 στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, με σκοπό τη διοργάνωση του πρωταθλήματος και τη διαπραγμάτευση των οικονομικών συμφωνιών που το αφορούν από τις ίδιες τις ομάδες.

2015 Η Ελλάδα και οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καταλήγουν σε συμφωνία για την παράταση της δανειακής σύμβασης κατά τέσσερις μήνες (2ο μνημόνιο), έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις στο Γιούρογκρουπ.

Γεννήσεις

1802 Αναστάσιος Πολυζωίδης, Έλληνας πολιτικός, δημοσιογράφος, συγγραφέας και δικαστικός. (Θαν. 7/7/1873)

1948 Χριστόφορος Πισσαρίδης, Κύπριος οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 2010.

1967 Κερτ Κομπέιν, Αμερικανός μουσικός, δημιουργός του συγκροτήματος grunge Nirvana. (Θαν. 5/4/1994)

Θάνατοι

1920 Ρόμπερτ Έντουαρντ Πίρι, Αμερικανός εξερευνητής. Το 1909 εξερεύνησε τον Βόρειο Πόλο, μαζί με τον Μάθιου Χένσον. (Γεν. 6/5/1856)

1960 Βασίλης Λογοθετίδης, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 1898)

1993 Φερούτσιο Λαμποργκίνι, Ιταλός βιομήχανος και κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων και γεωργικών ελκυστήρων. (Γεν. 28/4/1916)

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης