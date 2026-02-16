MENOY

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 16 Φεβρουαρίου

|
THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 16 Φεβρουαρίου:

1821: Αποφασίζεται στο Κισνόβιο της Βεσσαραβίας (σημερινό Κισινάου της Μολδαβίας) η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

1923: Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου ονομάζεται 1η Μαρτίου.

1943: Οι ιταλικές κατοχικές δυνάμεις εκτελούν 150 κατοίκους του χωριού Δομένικο Λάρισας, σε αντίποινα για τον θάνατο εννέα ιταλών στρατιωτών από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.

1964: Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου κερδίζουν τις εκλογές με ποσοστό 52,8% (171 έδρες). Η ΕΡΕ λαμβάνει 35,2% (107 έδρες) και η ΕΔΑ 11,8% (22 έδρες).

2016: To ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοινώνει ότι οι οι νεκροί από τη γρίπη στην Ελλάδα ανήλθαν στους 100.

Γεννήσεις

1852: Θεόδωρος Ράλλης, έλληνας ζωγράφος, από τους κυριότερους εκπροσώπους του οριενταλισμού. (Θαν. 2/10/1909)

1907: Άγγελος Τερζάκης, έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος. («Πριγκίπισσα Ιζαμπώ», «Μενεξεδένια Πολιτεία», «Το μυθιστόρημα των Τεσσάρων») (Θαν. 3/8/1979)

1979: Βαλεντίνο Ρόσι, ιταλός αναβάτης αγώνων μοτοσυκλέτας, με επτά τίτλους στο MotoGP.

Θάνατοι

1886: Ιωάννης Παπάφης, εθνικός ευεργέτης εκ Θεσσαλονίκης. (Γεν. 1792)

1912: Αλέξιος Στριφτόμπολας, έλληνας πολιτικός από την Πάτρα. Αποτέλεσε γραφική φιγούρα του ελληνικού κοινοβουλίου, αφού ήταν ο μόνος βουλευτής που φορούσε φουστανέλα σ’ όλη του τη ζωή, αρνούμενος πεισματικά να ντυθεί «φράγκικα» (πουκάμισο, παντελόνι). (Γεν. 1834)

2019: Μπρούνο Γκαντς, ελβετός ηθοποιός. («Η Πτώση») (Γεν. 22/3/1941)

Γιορτάζουν

Πάμφιλος, Παμφιλία.

