Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 12 Φεβρουαρίου:

1709 Ο Σκωτσέζος ναυτικός Αλεξάντερ Σέλκιρκ διασώζεται, έπειτα από τέσσερα χρόνια που έμεινε απομονωμένος στο νησί Φερνάντεζ. Θα αποτελέσει την έμπνευση για το μυθιστόρημα του Ντάνιελ Ντεφόε «Ροβινσών Κρούσος».

1861 Διεξάγεται ο πρώτος διασυλλογικός αγώνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στο Σέφιλντ της Αγγλίας τίθενται αντιμέτωπες η Σέφιλντ (Sheffield F.C.) και η Χάλαμ (Ηallam FC). Σήμερα και οι δύο αυτές ομάδες αγωνίζονται στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.

1922 Δημοσιεύεται το Δημοκρατικό Μανιφέστο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου.

1945 Υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας, με την οποία οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ δέχονται να διαλυθεί ο ΕΛΑΣ και οι μαχητές του να παραδώσουν τα όπλα τους στη νόμιμη κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα.

1950 Ιδρύεται η European Broadcasting Union (EBU), η γνωστή μας Eurovision.

2012 Με 199 «ναι» υπερψηφίζεται η νέα δανειακή σύμβαση (δεύτερο μνημόνιο), έναντι 74 βουλευτών που την καταψηφίζουν και 5 που δηλώνουν «παρών». Είκοσι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ισάριθμοι της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν αρνητικά. Απέχουν οι βουλευτές του ΛΑΟΣ, με εξαίρεση τους Μάκη Βορίδη και Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι ψηφίζουν θετικά. Τη νέα δανειακή σύμβαση καταψηφίζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ.

2019 Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ) έθεσε σε ισχύ τις συνταγματικές αλλαγές της Συμφωνίας των Πρεσπών που ενεργοποίησαν τη μετονομασία της σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Γεννήσεις

1809 Τσαρλς Ντάργουιν, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, Άγγλος φυσιοδίφης, «πατέρας» της θεωρίας περί της εξέλιξης των ειδών και της φυσικής επιλογής. (Θαν. 19/4/1882)

1809 Αβραάμ Λίνκολν, 16ος πρόεδρος των ΗΠΑ. (Θαν. 15/4/1865)

1933 Κώστας Γαβράς, Έλληνας σκηνοθέτης. («Ζήτα»)

Θάνατοι

1804 Ιμάνουελ Καντ, Γερμανός φιλόσοφος, ιδρυτής του κριτικού ιδεαλισμού. («Η κριτική του καθαρού λόγου») (Γεν. 22/4/1724)

1873 Σπυρίδων Τρικούπης, Έλληνας πολιτικός, διπλωμάτης, λόγιος και ιστορικός, πατέρας του Χαρίλαου Τρικούπη. (Γεν. 8/4/1788)

1980 Γεωργία Βασιλειάδου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 1/1/1897)

Γιορτάζουν

Μελέτιος, Μελετία, Πλωτίνος

Επέτειοι