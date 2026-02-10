Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τη 10η Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 10 Φεβρουαρίου:

1355 Ανήμερα της εορτής της Αγίας Σχολαστικής ξεσπούν επεισόδια στην Οξφόρδη μεταξύ φοιτητών και ντόπιων. Αιτία, η ποιότητα της μπύρας σε μία παμπ και τα προσβλητικά σχόλια κάποιων φοιτητών για τους ντόπιους. Οι ταραχές θα λήξουν την επόμενη μέρα, με 63 νεκρούς φοιτητές και 30 πολίτες.

1904 Ξεσπά ο Ρωσοϊαπωνικός πόλεμος για τις διαφιλονικούμενες περιοχές της Κορέας και της Μαντζουρίας.

1942 Απονέμεται ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία της μουσικής, στον Γκλεν Μίλερ για την επιτυχία του «Chattanooga Choo Choo».

1947 Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων.

1956 Συνιστάται με νόμο το Ίδρυμα Ευγενίδου, με κεφάλαια της διαθήκης του εφοπλιστή Ευγένιου Ευγενίδη και σκοπό «να συμβάλλει εις την εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής Ιθαγενείας εν τω επιστημονικώ και τεχνικώ πεδίω».

2008 Ο Αλέξης Τσίπρας εκλέγεται νέος Πρόεδρος του Συνασπισμού με το 70% των ψήφων του 5ου Συνεδρίου του κόμματος.

Γεννήσεις

1772 Λυκούργος Λογοθέτης, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Θαν. 22/5/1850)

1910 Σοφία Βέμπο, Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. (Θαν. 11/3/1978)

1935 Παύλος Μπακογιάννης, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός. (Θαν. 26/9/1989)

Θάνατοι

1913 Κώστας Τσικλητήρας, Έλληνας αθλητής του στίβου, τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης στα αγωνίσματα άνευ φοράς. (Γεν. 30/10/1888)

1975 Νίκος Καββαδίας, Έλληνας ναυτικός και λογοτέχνης. (Γεν. 11/1/1910)

2005 Άρθουρ Μίλερ, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας. («Ο θάνατος του εμποράκου», «Οι μάγισσες του Σάλεμ», «Ψηλά από τη γέφυρα») (Γεν. 17/10/1915)

Γιορτάζουν

Χαραλάμπης, Χαραλαμπία, Χαρίλαος.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα κατά της Επιληψίας

Παγκόσμια Ημέρα Οσπρίων