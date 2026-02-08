MENOY

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 8η Φεβρουαρίου

THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 8 Φεβρουαρίου:

1692: Ένας γιατρός στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης αποφαίνεται ότι τρία κορίτσια έχουν κυριευτεί από το Σατανά. Η διαπίστωση αυτή θα οδηγήσει αργότερα στο Κυνήγι Μαγισσών του Σάλεμ, όπως θα μείνει στην ιστορία.

1828: Με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια καθορίζονται οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων με το γρόσι, το οποίο αποτελεί ακόμη το κύριο νόμισμα συναλλαγών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το διάταγμα, με το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να πατάξει την αισχροκέρδεια, μία λίρα στερλίνα ισοδυναμεί με 73 γρόσια κι ένα γαλλικό πεντόφραγκο με 13,30 γρόσια.

1833: Με διάταγμα της αντιβασιλείας, η δραχμή αντικαθιστά ως νομισματική μονάδα τον Φοίνικα.

1912: Ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος πραγματοποιεί την πρώτη πτήση στην Ελλάδα, με αεροπλάνο τύπου «Νιεπόρ» 50 ίππων. Την ίδια μέρα θα πετάξει για δεύτερη φορά, με συνεπιβάτη τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.

1981: Η τραγωδία της Θύρας 7 του σταδίου «Καραΐσκάκη». Μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακού – ΑΕΚ (6-0) οι οπαδοί των ερυθρολεύκων, στην προσπάθειά τους να βγουν έξω από το γήπεδο, βρίσκουν τη Θύρα 7 κλειστή, με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν. Ο απολογισμός: 21 νεκροί και 32 τραυματίες.

1995: Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συντρίβεται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου, εξαιτίας βλάβης, αλλά ο χειριστής του διασώζεται, περισυλλέγεται από ελληνικό στρατιωτικό ελικόπτερο και μεταφέρεται την Τουρκία. Το τουρκικό αεροσκάφος μετείχε σε σμήνος τεσσάρων F16 που παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.

Γεννήσεις

1405: Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 29/5/1453)

1913: Δανάη Στρατηγοπούλου, ελληνίδα τραγουδίστρια, κορυφαία ερμηνεύτρια του Αττίκ, στιχουργός, συνθέτης, συγγραφέας και μεταφράστρια. (Θαν. 18/1/2009)

1931: Τζέιμς Ντιν, αμερικανός ηθοποιός. (Θαν. 30/9/1955)

1941: Νικ Νόλτε, αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι

1921: Πιοτρ Κροπότκιν, ρώσος πρίγκιπας, από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του αναρχικού κινήματος. (Γεν. 9/12/1842)

1972: Μάρκος Βαμβακάρης, ρεμπέτης. (Γεν. 10/5/1905)

1980: Νίκος Ξυλούρης, έλληνας τραγουδιστής και λυράρης. (Γεν. 7/7/1936)

Γιορτάζουν

Θεόδωρος, Θεοδώρα.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Προσευχής για τους Πάσχοντες από Αυτισμό

Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου

Σαν σήμερα

