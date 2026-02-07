Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 7η Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 7 Φεβρουαρίου:

1497 Οπαδοί του Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα καίνε στη Φλωρεντία έργα τέχνης και βιβλία, επειδή οδηγούν στην αμαρτία. Θα μείνει στην ιστορία ως η «Πυρά της ματαιοδοξίας» («Falò delle vanità»).

1828 Ο έμπορος και εθνικός ευεργέτης Ιωάννης Δομπόλλης ή Δόμπολης διορίζεται από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Ταμίας της Ελλάδος. Θα παραμείνει στη θέση αυτή έως τις 18 Νοεμβρίου 1829, χωρίς μισθό, κατ’ επιθυμίαν του.

1956 Κατά τη διάρκεια μαχητικής διαδήλωσης των μαθητών του Γυμνασίου Αμμοχώστου, σκοτώνεται από αγγλικά πυρά ο δεκαοκτάχρονος μαθητής της ΣΤ’ Τάξης, Πετράκης Γιάλλουρος, σημαιοφόρος της διαδήλωσης και υπεύθυνος των μαθητικών ομάδων του Γυμνασίου. Είναι ο πρώτος μαθητής νεκρός του αγώνα.

1990 Καταρρέει η Σοβιετική Ένωση. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομουνιστικού Κόμματος συμφωνεί να παραδώσει το μονοπώλιο της εξουσίας που κατείχε για 73 χρόνια.

1992 Τα 12 μέλη της ΕΟΚ υπογράφουν τη συνθήκη του Μάαστριχτ, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, του ευρώ. Με τη συνθήκη η ΕΟΚ μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ελληνικής πλευράς, τη συνθήκη του Μάαστριχτ υπογράφει ο Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνης Σαμαράς.

2008 O μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας Ιερώνυμος (Ιωάννης Λιάπης) εκλέγεται νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Εξελέγη στη δεύτερη ψηφοφορία με 45 ψήφους, έναντι 27 του μητροπολίτη Σπάρτης Ευσταθίου.

Γεννήσεις

1812 Τσαρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστοριογράφος. (Θαν. 9/6/1870)

1885 Σινκλέρ Λιούις, Αμερικανός συγγραφέας, ο πρώτος που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας (1930). (Θαν. 10/1/1951)

1989 Νικ Καλάθης, Ελληνοαμερικανός μπασκετμπολίστας, πρώην του Παναθηναϊκού και νυν της Μπαρτσελόνα.

Θάνατοι

1885 Γιατάρο Ιβαζάκι, Ιάπωνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της Mitsubishi. (Γεν. 9/1/1835)

1894 Αντόλφ Σαξ, Βέλγος τεχνίτης πνευστών και εφευρέτης του σαξοφώνου. (Γεν. 6/11/1814)

1942 Ντοράντο Πιέτρι, Ιταλός μαραθωνοδρόμος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 τερμάτισε πρώτος σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, υποβασταζόμενος από κάποιους κριτές. Για το λόγο αυτό ακυρώθηκε από την ελλανόδικο επιτροπή. (Γεν. 16/10/1885)

Γιορτάζουν

Παρθένιος, Παρθενία.