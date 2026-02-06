Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 6 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Φεβρουαρίου:

1820 Ξεκινά η πρώτη προσπάθεια επαναπροώθησης των μαύρων από την Αμερική στην Αφρική, με τη δημιουργία του κράτους της Λιβερίας.

1885 Η κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη καταρρέει, εξαιτίας του επεισοδίου Νίκολσον και της βαριάς φορολογίας.

1922 Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Ελεύθερο Βήμα» (σήμερα «Το Βήμα»), που πρόσκειται στο κόμμα των Φιλελευθέρων (Βενιζελική παράταξη). Μεταξύ των ιδρυτών της, ο Δημήτριος Λαμπράκης.

1952 Η Αγγλίδα πριγκίπισσα Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαίρη ανεβαίνει στον θρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου ως Ελισάβετ Β’ μετά τον θάνατό του πατέρα της Γεωργίου ΣΤ

1958 Επτά ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σκοτώνονται σε αεροπορικό δυστύχημα στο Μόναχο.

1982 Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας καταργεί τις ποδιές των μαθητριών στα σχολεία.

Γεννήσεις

1748 Γιόχαν Άνταμ Βάισχαουπτ, Γερμανός φιλόσοφος και ιδρυτής της μυστικής σέχτας των Ιλουμινάτι (Πεφωτισμένοι). (Θαν. 18/11/1830)

1917 Ζα Ζα Γκαμπόρ, Αμερικανο-ουγγαρέζα ηθοποιός. (Θαν. 18/12/2016)

1945 Μπομπ Μάρλεϊ, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της ρέγγε. (Θαν. 11/5/1981)

Θάνατοι

1515 Άλδος Μανούτιος, Ιταλός τυπογράφος, που διέσωσε μεγάλο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. (Γεν. 1449)

1793 Κάρλο Γκολντόνι, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, ίσως η σημαντικότερη φυσιογνωμία της Κομέντια ντελ Άρτε. (Γεν. 25/2/1707)

2011 Γκάρι Μουρ, Άγγλος κιθαρίστας και τραγουδιστής, μέλος -μεταξύ άλλων- του συγκροτήματος Thin Lizzy. (Γεν. 4/4/1952)

Γιορτάζουν

Φώτιος, Φωτια.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής