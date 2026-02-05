Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 5 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου:

1669 Ο Μολιέρος παρουσιάζει επίσημα τη θεατρική κωμωδία «Ταρτούφος ή ο απατεώνας» (Tartuffe, ou l’Imposteur), με τεράστια επιτυχία.

1930 Εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο οι Ελληνίδες αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

1991 Αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται στο Όρος Όθρυς, κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Νεκροί και οι 63 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 19 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί και 44 στρατεύσιμοι.

1994 Μακελειό του Σεράγεβο. 60 άνθρωποι σκοτώνονται και 200 τραυματίζονται από έκρηξη όλμου στην αγορά της πόλης.

2008 Η επιτυχία των Beatles «Across the Universe» (Σε όλο το Σύμπαν) γίνεται το πρώτο τραγούδι που μεταδίδεται στο Διάστημα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της NASA και 40 χρόνων από την ηχογράφηση του κομματιού.

2015 Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, συναντά στο Βερολίνο τον Γερμανό ομόλογό του, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Στο μόνο που συμφωνούν είναι ότι διαφωνούν…

Γεννήσεις

1919 Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός (1981-1989, 1993-1996). (Θαν. 23/6/1996)

1985 Κριστιάνο Ρονάλντο, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, από τους κορυφαίους της νέας γενιάς.

1992 Νεϊμάρ, διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

1863 Ζαν Γκαμπριέλ Εϊνάρ, γνωστότερος ως Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος, Ελβετός φιλέλληνας. Πρόσφερε χρήματα για τον αγώνα των Ελλήνων και υποστήριζε την ιδέα για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, της οποίας ονομάστηκε επίτιμος διοικητής. (Γεν. 28/12/1775)

2014 Τζένη Βάνου, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Βραχνού, Ελληνίδα τραγουδίστρια του ελαφρού τραγουδιού. (Γεν. 10/2/1939)

2020 Κερκ Ντάγκλας, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ισούρ Ντέμσκι, Αμερικανός ηθοποιός. (Γεν. 9/12/1916)

Γιορτάζουν

Αγάθος, Αγάθη, Αγαθή.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης