Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 4η Δεκεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου:

1913 Υπογράφεται στη Φλωρεντία από τις Μεγάλες Δυνάμεις το ομώνυμο πρωτόκολλο, με το οποίο καθορίζονται τα σύνορα του νεοδημιουργηθέντος αλβανικού κράτους. Στους όρους του περιλαμβάνεται και η απόδοση της Βορείου Ηπείρου (περιοχές Χειμάρρας, Αγίων Σαράντα, Δελβίνου, Τεπελενίου και Αργυροκάστρου) από την Ελλάδα. Οι Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες μετείχαν στη συνδιάσκεψη (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία, Αυστροουγγαρία), θέτουν ως μοναδικό κριτήριο γι’ αυτή τους την απόφαση τη γλώσσα.

1944 Διοργανώνεται μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα για τα θύματα της 3ης Δεκεμβρίου 1944. Ακολουθούν νέα επεισόδια και συμπλοκές, με 40 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Ο Σκόμπι κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στην Αθήνα.

1971 Το Καζίνο του Μοντρέ φλέγεται από ένα πυροτέχνημα που πέταξε κάποιος κατά τη διάρκεια συναυλίας του Φρανκ Ζάπα. Το περιστατικό εμπνέει τους Deep Purple, που γράφουν το πιο γνωστό κομμάτι τους «Smoke on the Water».

1980 Κατά τη διάρκεια ληστείας σε σούπερ μάρκετ σκοτώνεται σε ηλικία 69 ετών ο Στέφαν Βαλασίεβιτς, ο οποίος υπήρξε… νικήτρια των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1932, καθώς αγωνίστηκε ως γυναίκα με το όνομα Στέλα Γουόλς, ξεγελώντας τους διοργανωτές. Η νεκροψία θα αποδείξει ότι ποτέ δεν υπήρξε γυναίκα.

1980 Ο Τζίμι Πέιτζ, ο Ρόμπερτ Πλαντ και ο Τζον Πολ Τζόουνς ανακοινώνουν την απόφασή τους να μην ξαναδημιουργήσουν τους «Led Zeppelin», εξαιτίας του θανάτου του ντράμερ του συγκροτήματος Τζον Μπόναμ.

1991 Το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη καταλήγει σε τρεις όρους για την αναγνώριση της ΠΓΔΜ: α) Να αλλάξει η ονομασία «Μακεδονία», β) Να αναγνωρίσει ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις κατά της Ελλάδας και γ) Να αναγνωρίσει ότι στην Ελλάδα δε υπάρχει «μακεδονική μειονότητα».

Γεννήσεις

1866 Βασίλι Καντίνσκι, ρωσικής καταγωγής Γάλλος ζωγράφος, θεωρητικός της τέχνης, πρόδρομος της μοντέρνας τέχνης και «πατέρας» της αφαίρεσης. (Θαν. 13/12/1944)

1875 Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Γερμανός ποιητής. (Θαν. 29/12/1926)

1963 Σεργκέι Μπούμπκα, Ουκρανός αθλητής του στίβου, ο κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών.

Θάνατοι

1902 Τσαρλς Ντόου, Αμερικανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας. Μαζί με τον Εντουρντ Τζόουνς ίδρυσε την εφημερίδα «Wall Street Journal» και διατύπωσε τον χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones. (Γεν. 6/11/1851)

1993 Φρανκ Ζάπα, Αμερικανός κιθαρίστας και συνθέτης. (Γεν. 21/12/1940)

2004 Έλενα Σουλιώτη, Ελληνίδα σοπράνο. (Γεν. 28/5/1943)

Γιορτάζουν

Βαρβάρα, Δαμασκηνός, Δαμασκηνή.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Γατόπαρδου

Διεθνής Ημέρα Τραπεζών