ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 2η Δεκεμβρίου

|
THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου:

1805 Ο Ναπολέων Βοναπάρτης νικά στη Μάχη του Αούστερλιτς τις ενωμένες δυνάμεις των Αυστριακών και των Ρώσων.

1823 Ο αμερικανός πρόεδρος Τζέιμς Μονρόε σε ομιλία του στο Κογκρέσο απαιτεί να μειωθεί η επιρροή των Ευρωπαίων στο δυτικό ημισφαίριο. Ο λόγος του αυτός θα μείνει στην ιστορία ως Δόγμα Μονρόε. Στην ίδια ομιλία του αναγνωρίζει ότι έχει δημιουργηθεί ήδη κυρίαρχη ελληνική επικράτεια και προτείνει στο Αμερικανικό Κογκρέσο την αποστολή αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα.

1824 Οι Κυβερνητικοί του Κουντουριώτη καταλαμβάνουν την Τριπολιτσά, έδρα των Αντικυβερνητικών του Κολοκοτρώνη κατά τις εμφύλιες συγκρούσεις στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

1971 Έξι κρατίδια του Περσικού Κόλπου ενώνονται και ιδρύουν το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πρόκειται για τα Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Σαρζάχ, Φουτζάιρα, Αϊμάν και Ουμ αλ Κουάιν, τα οποία έως τότε συνδέονταν με τη Μεγάλη Βρετανία με διμερή σύμφωνα προστασίας που είχαν συνάψει την περίοδο 1820-92.Ένα έβδομο εμιράτο, το Ρας αλ Κάιμα, εντάχθηκε στο νέο κράτος στις 10 Φεβρουάριου 1972.

1979 Ο Νίκος Γκάλης κάνει το ντεμπούτο του στο ελληνικό μπάσκετ με την ομάδα του Άρη και σημειώνει 30 πόντους σε αγώνα της ομάδας του με τον Ηρακλή.

2010 Ξεκινά η λειτουργία της εφαρμογής μηνυμάτων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Viber, που αναπτύχθηκε στο Ισραήλ από τον πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού Ταλμόν Μάρκο.

Γεννήσεις

1922 Ιάκωβος Καμπανέλλης, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 29/3/2011)

1923 Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνιδα. (Θαν. 16/9/1977)

1944 Διονύσης Σαββόπουλος, Έλληνας τραγουδοποιός. (Θαν. 21/10/2025)

Θάνατοι

1814 Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντε Σαντ, γνωστότερος ως Μαρκήσιος Ντε Σαντ, γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων, που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του προήλθε ο όρος «σαδισμός». (Γεν. 2/6/1740)

1944 Φίλιππο Τομάσο Μαρινέτι, Ιταλός ποιητής, συγγραφέας και εκδότης, ο «πατέρας» του Φουτουρισμού. (Γεν. 22/12/1876)

2020 Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, γάλλος πολιτικός, πρόεδρος της Γαλλίας κατά το διάστημα 1974-1981. (Γεν. 2/2/1926)

Γιορτάζουν

Μερόπη, Μυρόπη.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας

