Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 1η Δεκεμβρίου
Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 1 Δεκεμβρίου:
1818: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μυείται στη Φιλική Εταιρεία.
1891: Ο Τζέιμς Νέισμιθ δημιουργεί ένα νέο παιχνίδι και το ονομάζει μπάσκετ-μπολ.
1913: Η Κρητική Πολιτεία ενσωματώνεται στη ελληνική επικράτεια.
1944: Οι υπουργοί που ανήκουν στο ΕΑΜ αποσύρονται από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου. Δύο ημέρες αργότερα θα ξεσπάσουν τα λεγόμενα «Δεκεμβριανά».
1947: Ο Σκρουτζ Μακ Ντακ, ο φιλάργυρος εκατομμυριούχος ήρωας του Ντίσνεϊ και θείος του Ντόναλντ Ντακ, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμι στριπ. Είναι δημιουργία του Καρλ Μπαρκς.
1947: Ο Σκρουτζ Μακ Ντακ, ο φιλάργυρος εκατομμυριούχος ήρωας του Ντίσνεϊ και θείος του Ντόναλντ Ντακ, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμι στριπ. Είναι δημιουργία του Καρλ Μπαρκς.
1953: Εκδίδεται το περιοδικό PlayBoy από τον Χιου Χέφνερ.
Γεννήσεις
1083: Άννα Κομνηνή, βυζαντινή πριγκίπισσα και ιστορικός («Αλεξιάδα»). (Θαν. 1153)
1901: Ιωάννης Συκουτρής, διακεκριμένος έλληνας φιλόλογος. (Θαν. 21/9/1937)
1935: Γούντι Άλεν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άλεν Στιούαρτ Κένινγκσμπεργκ, αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και μουσικός.
Θάνατοι
1866: Σερ Τζορτζ Έβερεστ, ουαλός στρατιωτικός, μηχανικός και τοπογράφος. Δούλεψε πολλά χρόνια στην Ινδία, ανέπτυξε μεθόδους μέτρησης και προς τιμήν του η ψηλότερη κορυφή των Ιμαλαΐων φέρει το όνομά του. (Γεν. 4/7/1790)
1973: Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, ιδρυτής του κράτους του Ισραήλ και πρώτος πρωθυπουργός της χώρας από το 1948 έως το 1953. (Γεν. 16/10/1886)
2014: Δημήτριος Τριχόπουλος, έλληνας καθηγητής της Ιατρικής και Ακαδημαϊκός, με διεθνή δραστηριότητα και αναγνώριση. Θεωρείται ο ιδρυτής της σύγχρονης Επιδημιολογίας και Υγιεινής στην Ελλάδα. (Γεν. 9/12/1938)