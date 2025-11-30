Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 30η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 30 Νοεμβρίου:

1786: Καταργείται η θανατική ποινή στην Τοσκάνη, για πρώτη φορά στον κόσμο, από το Μέγα Δούκα της Τοσκάνης Λεοπόλδο Β’, μετέπειτα Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους.

1874: Επεισόδια σημειώνονται στην Ελληνική Βουλή, καθώς ο προϋπολογισμός ψηφίζεται από την κυβέρνηση Βούλγαρη χωρίς τη νόμιμη απαρτία. («Στηλιτικά»)

1925: Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες (άνω των 30 πόντων από το έδαφος) όταν βγαίνουν έξω.

1958: Υποβάλλεται στον υπουργό Δημοσίων Έργων, Σόλωνα Γκίκα (Κυβέρνηση Καραμανλή), η μελέτη για την κατασκευή του Μετρό των Αθηνών, το οποίο «θα κατασκευαστεί προσεχώς και κατά τμήματα». Το «προσεχώς» σήμαινε 33 χρόνια αργότερα…

1963: Μετά τις διακοινοτικές ταραχές στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος υποβάλλει στους Τουρκοκυπρίους σειρά προτάσεων για την εξομάλυνση της κατάστασης («13 σημεία»).

1979: Κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία ένα από τα θρυλικά άλμπουμ της ροκ, το «The Wall» των Pink Floyd και πουλάει μέσα σε δύο εβδομάδες 6 εκατομμύρια αντίτυπα.

Γεννήσεις

1667: Τζόναθαν Σουίφτ, ιρλανδός συγγραφέας. («Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ») (Θαν. 19/10/1745)

1835: Μαρκ Τουέιν, φιλολογικό ψευδώνυμο του Σάμιουελ Λάνγκχορν Κλέμενς, αμερικανός συγγραφέας και χιουμορίστας. («Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ», «Οι περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν») (Θαν. 21/4/1910)

1874: Γουίνστον Τσόρτσιλ, βρετανός πολιτικός, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επονομαζόμενος και «πατέρας της νίκης», λόγω της αποφασιστικής συμβολής του στην ήττα του ναζισμού. (Θαν. 24/1/1965)

Θάνατοι

1866: Τζον Μέρσερ, βρετανός χημικός και βιομήχανος. Ανακάλυψε τη μέθοδο επεξεργασίας βαμβακερών υφασμάτων, που φέρουν το όνομά του (μερσεριζέ υφάσματα). (Γεν. 21/2/1791)

1900: Όσκαρ Ουάιλντ, ιρλανδός συγγραφέας. («Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι») (Γεν. 16/10/1854)

2015: Μηνάς Χατζησάββας, έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 28/1/1948)

Γιορτάζουν

Ανδρέας, Ανδρεάνα, Φρουμέντιος.

Επέτειοι