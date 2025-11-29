Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 29η Νοεμβρίου

1812 Τελειώνει στη Ρωσία η Μάχη της Μπερεζίνα, που ξεκίνησε στις 26 του μήνα, με πανωλεθρία των Γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.

1822 Ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το φρούριο του Παλαμιδίου από τους Οθωμανούς Τούρκους.

1899 Ο Ελβετός επιχειρηματίας Χανς Γκάμπερ ιδρύει την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα.

1912 Αρχίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου. Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τις οχυρωμένες θέσεις Μεγάλο και Μικρό Μπισδούνι και Πεστά.

1964 Στο αίμα πνίγεται ο επίσημος εορτασμός στον Γοργοπόταμο για την ανατίναξη της ομώνυμης γέφυρας από αντιστασιακούς το 1942. Έκρηξη στο χώρο της εκδήλωσης προκαλεί τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό 45.

1967 Πιπινέλης και Τσαγλαγιαγκίλ συμφωνούν στην απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο, μετά τα γεγονότα στη Κοφίνου. Την ίδια ώρα, πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας υπερίπτανται πάνω από τη Λευκωσία και το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συσκέπτονται ο Σάιρους Βανς με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

Γεννήσεις

1902 Κάρλο Λέβι, Ιταλός συγγραφέας. («O Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι») (Θαν. 4/1/1975)

1915 Γιουτζίν Πόλεϊ, Αμερικανός μηχανικός, εφευρέτης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. (Θαν. 20/5/2012)

1933 Τζέιμς Ρόζενκουιστ, Αμερικανός ζωγράφος, από τους πιονιέρους της ποπ-αρτ. (Θαν. 31/3/2017)

Θάνατοι

1924 Τζιάκομο Πουτσίνι, Ιταλός συνθέτης. («Τόσκα») (Γεν. 22/12/1858)

2001 Τζορτζ Χάρισον, Βρετανός κιθαρίστας και συνθέτης, ένας από τους τέσσερις Beatles. (Γεν. 25/2/1943)

Γιορτάζουν

Φαίδρα, Φαίδρος, Φιλούμενος, Φιλουμένη.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό

Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής