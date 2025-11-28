Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 28η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου:

1925 Οι παιδαγωγοί Δημήτριος Γληνός και Αλέξανδρος Δελμούζος παύονται από τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, καθώς η διδασκαλία τους κρίνεται εθνικά επιβλαβής. (Μαρασλειακά)

1943 Συγκαλείται η Διάσκεψη της Τεχεράνης, μεταξύ Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ. Αποφασίζεται η επίθεση στη Νορμανδία για το Μάιο του 1944.

1953 Τελειώνει, έπειτα από μακρά διαδικασία, η Δίκη των Αεροπόρων. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, που κατηγορούνται για φιλοκομμουνιστικές δραστηριότητες. Δύο καταδικάζονται σε ισόβια, 6 σε ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης και ένας αθωώνεται.

1994 Η Νορβηγία ψηφίζει «όχι» στην είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1999 Ο παραγουανός Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ γίνεται ο μοναδικός τερματοφύλακας στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που σημειώνει χατ-τρικ. Στον αγώνα Βελέζ Σάρσφιλντ – Φεροκαρίλ Έστε για το πρωτάθλημα Α’ Εθνικής κατηγορίας Αργεντινής σημειώνει τρία γκολ με πέναλτι.

2002 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιδικάζει το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων ευρώ (4,6 δισ. δρχ.) ως αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο για την απαλλοτρίωση της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας.

Γεννήσεις

1118 Μανουήλ Α’ Κομνηνός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 24/9/1180)

1820 Φρίντριχ Ένγκελς, Γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Καρλ Μαρξ. Μαζί έγραψαν το Κομουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη «βίβλο» του κομουνιστικού κινήματος. (Θαν. 5/8/1895)

1948 Μαρία Φαραντούρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι

1794 Τσέζαρε Μπεκαρία, Ιταλός εγκληματολόγος, οικονομολόγος, δημοσιολόγος και φιλόσοφος, συγγραφέας του μνημειώδους έργου «Περί εγκλημάτων και ποινών», το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στον ορθολογικό και ουμανιστικό αναπροσανατολισμό των ποινικών επιστημών και τη διαμόρφωση της λεγόμενης «Κλασικής Σχολής» του Ποινικού Δικαίου. (Γεν. 15/3/1738)

1851 Εμμανουήλ Ξάνθος, από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, που προετοίμασε την Επανάσταση του 1821. (Γεν. 1772)

1912 Λαυρέντιος (Λορέντζος) Μαβίλης, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 6/9/1860)

Γιορτάζουν

Ειρήναρχος.

Επέτειοι

Ημέρα της Μεσογείου