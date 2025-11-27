Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 27η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου:

1826 Ο Άγγλος φαρμακοποιός Τζον Γουόκερ εφευρίσκει τα σπίρτα.

1847 Κίνημα υπό τον λοχαγό της Οροφυλακής Νικόλαο Μερεντίτη στην Πάτρα. Με ασαφή κίνητρα, επιδίδεται σε λήστευση του τοπικού υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, εν ονόματι του «Συντάγματος και του Χριστού», ενώ αποτυγχάνει να ληστέψει το τελωνείο. Τελικά, η Εθνοφυλακή καταστέλλει το κίνημά του και ο Μερεντίτης ζητά την προστασία των Άγγλων.

1895 Ο επιχειρηματίας Άλφρεντ Νόμπελ ανακοινώνει τη θεσμοθέτηση επιστημονικών βραβείων, που θα φέρουν το επώνυμό του.

1912 Η Αλβανία παρουσιάζει τη νέα σημαία της, τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου σε φόντο κόκκινο.

1952 Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ανακοινώνει στο εξωτερικό ότι ο συλληφθείς Πλουμπίδης «είναι από 27ετίας πράκτορας της Ασφάλειας».

1978 Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν ιδρύει το PKK, που μάχεται για την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν.

Γεννήσεις

1701 Άντερς Κέλσιους, Σουηδός αστρονόμος, εφευρέτης της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας. (Θαν. 25/4/1744)

1928 Αλέκος Αλεξανδράκης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 8/11/2005)

1940 Μπρους Λι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γιουέν Καμ, κινεζικής καταγωγής αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε. (Θαν. 20/7/1973)

1942 Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ. (Θαν. 18/9/1970)

Θάνατοι

8 π.Χ. Κουίντος Οράτιος Φλάκος, γνωστότερος ως Οράτιος, Ρωμαίος λυρικός ποιητής. («Ωδές») (Γεν. 8/12/65 π.Χ.)

1852 Άντα Λάβλεϊς, Αγγλίδα μαθηματικός, κόρη του Λόρδου Βύρωνα, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής. (Γεν. 10/12/1815)

1895 Αλέξανδρος Δουμάς (υιός), Γάλλος συγγραφέας. (Γεν. 27/7/1824)

2014 Π. Ντ. Τζέιμς, Αγγλίδα συγγραφέας ιστοριών μυστηρίου. (Γεν. 3/8/1920)