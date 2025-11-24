Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 24η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου:

1826 Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης επιτυγχάνει μεγάλη νίκη στην Αράχωβα κατά των Τουρκαλβανών, οι οποίοι χάνουν 1.300 άνδρες.

1845 Ξεκινά τη λειτουργία του το «Ναυτικόν Σχολείον», μετέπειτα Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, επί της κορβέτας «Λουδοβίκος», με Βασιλικό Διάταγμα κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού επί των Ναυτικών, Κωνσταντίνου Κανάρη του πυρπολητή.

1859 Ο Κάρολος Δαρβίνος δημοσιεύει το μνημειώδες έργο του «Η καταγωγή των ειδών».

1947 Το Κογκρέσο με συντριπτική πλειοψηφία καταδικάζει τους δέκα καλλιτέχνες του Χόλιγουντ, που αρνούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών και να καταδώσουν συναδέλφους τους κομμουνιστές.

1976 Το αμερικανικό συγκρότημα «The Band» δίνει το αποχαιρετιστήριο κοντσέρτο του στο Σαν Φρανσίσκο, με την παρουσία κορυφαίων ονομάτων της ροκ σκηνής. Η συναυλία απαθανατίζεται από τον Μάρτιν Σκορτσέζε στην ταινία – ντοκουμέντο «The Last Waltz» («Το Τελευταίο Βαλς»).

2015 O Βαγγέλης Μεϊμαράκης ανακοινώνει και επισήμως την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Προτάσσοντας την ανάγκη ενότητας της παράταξης, όπως δηλώνει, παραδίδει η μεταβατική προεδρεία στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννη Πλακιωτάκη, συνεχίζοντας να είναι υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές.

Γεννήσεις

1864 Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος, που έκανε την αφίσα τέχνη. (Θαν. 9/9/1901)

1868 Σκοτ Τζόπλιν, ο αποκαλούμενος και «βασιλιάς του Ragtime», μαύρος Αμερικανός συνθέτης. (Θαν. 1/4/1917)

1951 Μίμης Ανδρουλάκης, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας.

Θάνατοι

1957 Ντιέγκο Ριβέρα, Μεξικάνος ζωγράφος, που έμεινε στην ιστορία για τις τοιχογραφίες του και τη σχέση του με τη συμπατριώτισσα συνάδελφό του Φρίντα Κάλο. (Γεν. 8/12/1886)

1991 Φρέντι Μέρκιουρι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φαρόκ Μπουλσάρα, Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος «Queen». (Γεν. 5/9/1946)

2002 Τζον Ρολς, Αμερικανός καθηγητής, από τους σημαντικότερους πολιτικούς φιλοσόφους στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. («Η Θεωρία της Δικαιοσύνης») (Γεν. 21/2/1921)

Γιορτάζουν

Κλήμης, Κλημέντιος, Κλημεντία, Κλημεντίνη.