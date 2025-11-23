Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 23η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 23 Νοεμβρίου:

1904 Τελετή λήξης των 3ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στον Άγιο Λουδοβίκο (St Louis) των ΗΠΑ. Οι πρώτοι αγώνες επί αμερικανικού εδάφους στέφθηκαν με παταγώδη αποτυχία. Η Ελλάδα κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο, στην άρση βαρών με τον Περικλή Κακούση.

1964 Ο Αμερικανός καρδιοχειρουργός Μάικλ ΝτιΜπέικι πραγματοποιεί την πρώτη παράκαμψη στεφανιαίας αρτηρίας (μπάι-πας).

1970 Ο Τζορτζ Χάρισον κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το τραγούδι του «My Sweet Lord», που θα γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του.

1976 Αεροπλάνο YS-11 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στην Κοζάνη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 50 επιβαίνοντες, από τους οποίους τέσσερις είναι μέλη του πληρώματος.

1988 Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της Τράπεζας Κρήτης, Γιώργος Κοσκωτάς, συλλαμβάνεται από το FBI στις ΗΠΑ για χρέη προς το αμερικάνικο δημόσιο. («Σκάνδαλο Κοσκωτά»)

1989 ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμός σχηματίζουν οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ξενοφώντα Ζολώτα.

Γεννήσεις

1859 Γουίλιαμ Μπόνεϊ, γνωστός ως Μπίλι δε Κιντ, παράνομος της Άγριας Δύσης, που σκοτώθηκε σε ενέδρα από τον σερίφη Πατ Γκάρετ. Η ιστορία και το τέλος του απαθανατίστηκε κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη Σαμ Πέκινπα στην ταινία «Pat Garrett & Billy the Kid», με μουσική του Μπομπ Ντίλαν. (Θαν. 14/7/1881)

1920 Πολ Σελάν, Ρουμανοεβραϊκής καταγωγής γάλλος ποιητής, που έγραψε στη γερμανική γλώσσα. Θεωρείται από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα με πολλούς επιγόνους. (Θαν. 20/4/1970)

1946 Γιώργος Κούδας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Θάνατοι

1826 Γιόχαν Μπόντε, Γερμανός αστρονόμος, που προσδιόρισε τον εμπειρικό νόμο, ο οποίος επιτρέπει τον προσδιορισμό της απόστασης των πλανητών από τον Ήλιο, γνωστό ως νόμο Titus-Bode. Δημοσίευσε άτλαντα με 17.2490 αστέρες και νεφελώματα. (Γεν. 19/1/1747)

1937 Τζαγκαντίς Τσάντρα Μπόζε, Ινδός φυσικός και φυσιολόγος των φυτών. Μελέτησε τις ιδιότητες των βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων και συνέβαλε σημαντικά στην έρευνα της φυσιολογίας των φυτών (μελέτησε τις ομοιότητες συμπεριφοράς των φυτικών και ζωικών ιστών). (Γεν. 30/11/1858)

1976 Αντρέ Μαλρό, Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός. («Η κατάσταση του ανθρώπου», «Αντιαπομνημονεύματα», «Ελπίδα») (Γεν. 3/11/1901)

1991 Κλάους Κίνσκι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικολάους Καρλ Γκίντερ Ναξίνσκι, Γερμανός ηθοποιός, καλτ φιγούρα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. (Γεν. 18/10/1926)

Γιορτάζουν

Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας