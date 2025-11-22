Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 22 Νοεμβρίου:

1897 Υπογράφεται ελληνοτουρκική συνθήκη ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον άτυχο για την Ελλάδα πόλεμο του 1897. Η Ελλάδα υποχρεώνεται να καταβάλει 4 εκατομμύρια χρυσές λίρες ως αποζημίωση στην Τουρκία και να εκκενώσει την περιοχή ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Καμβούνια Όρη. Με την ίδια συνθήκη, η Κρήτη αποκτά την αυτονομία της.

1907 Διοργανώνεται ογκώδης φοιτητική διαδήλωση στα Προπύλαια για το μη υποχρεωτικό του μαθήματος της Γυμναστικής («Γυμναστικά»).

1920 Διενεργείται δημοψήφισμα για την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα από την κυβέρνηση Δημητρίου Ράλλη.

1938 Δολοφονείται στις φυλακές της Κέρκυρας ο γ.γ. της ΟΚΝΕ (νυν ΚΝΕ), Χρήστος Μαλτέζος.

1963 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, δολοφονείται στο Ντάλας. Ο αντιπρόεδρος, Λίντον Τζόνσον, ορκίζεται 36ος πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

1989 Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου και Χαρίλαος Φλωράκης, κατά την τέταρτη φάση των διερευνητικών συνομιλιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη, αποφασίζουν τη σύσταση οικουμενικής Κυβέρνησης, υπό τον ακαδημαϊκό Ξενοφώντα Ζολώτα.

Γεννήσεις

1934 Ρίτα Σακελλαρίου, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια. (Θαν. 6/8/1999)

1940 Τέρι Γκίλιαμ, Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός, μέλος της κωμικής ομάδας Monty Python.

1984 Σκάρλετ Γιοχάνσον, Αμερικανίδα ηθοποιός. («Χαμένοι στη Μετάφραση», «Matchpoint»)

Θάνατοι

1963 Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ. (Γεν. 29/5/1917)

1997 Μάικλ Χάτσενς, Αυστραλός ρόκερ, τραγουδιστής του συγκροτήματος INXS. (αυτοκτόνησε) (Γεν. 22/1/1960)

2011 Αργύρης Κουνάδης, Έλληνας συνθέτης. Έγραψε κλασσική μουσική, αλλά και λαϊκά τραγούδια, όπως το «Do you like the Greece» και «Όρτσα τα Πανιά», που ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης. (Γεν. 14/2/1924)

Γιορτάζουν

Βαλεριανός, Βαλεριανή, Βαλέριος, Βαλέρια, Κάλλιστος, Κικιλία, Φιλήμων.

Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων