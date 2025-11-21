Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 21η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 21 Νοεμβρίου:

1877 Ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Έντισον ανακοινώνει τη δημιουργία του φωνόγραφου, τον οποίο ονομάζει «Ομιλούσα Μηχανή».

1915 Ισχυρή αγγλογαλλική ναυτική μοίρα καταλαμβάνει τη Μήλο, θέλοντας να πιέσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο να εξέλθει στον πόλεμο με την πλευρά της Αντάντ.

1942 Ο σκιτσογράφος Μπομπ Κλάμπετ δημιουργεί τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Τουίτι Μπερντ, τον αιώνιο στόχο του γάτου Σιλβέστερ.

1954 Η αντιπολίτευση αναδεικνύεται νικήτρια των δημοτικών εκλογών στην Ελλάδα, με πρωταγωνίστρια της ΕΔΑ. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Παυσανίας Κατσώτας. Στον Πειραιά εκλέγεται ο κοινός υποψήφιος ΕΠΕΚ, ΕΔΑ και Δημοκρατικού Κόμματος Δ. Σαπουνάκης, και στη Θεσσαλονίκη ο Μηνάς Πατρίκιος.

1955 Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Στέλλα», με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη.

1974 Ο IRA τοποθετεί βόμβα σε παμπ του Μπέρμιγχαμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 θαμώνες. Θα συλληφθούν 6 άτομα, θα καταδικασθούν ισόβια, αλλά χρόνια μετά θα αθωωθούν. («Οι 6 του Μπέρμιγχαμ»)

Γεννήσεις

1833 Δημήτριος Βερναρδάκης, Έλληνας πανεπιστημιακός καθηγητής ιστορίας και πολυπράγμων λόγιος συγγραφέας. (Θαν. 13/1/1907)

1898 Ρενέ Μαγκρίτ, Βέλγος σουρεαλιστής ζωγράφος. (Θαν. 15/8/1967)

1927 Άννα Συνοδινού, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 7/1/2016)

Θάνατοι

1811 Χάινριχ Φον Κλάιστ, Γερμανός δραματουργός και ποιητής της ρομαντικής σχολής. (Γεν. 18/10/1777)

1998 Μιχάλης Κατσαρός, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 1919)

2000 Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος αθλητής του στίβου. Ο «άνθρωπος – ατμομηχανή» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια (5.000 μ., 10.000 μ. και μαραθώνιο), με ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών. (Γεν. 19/9/1922)

Γιορτάζουν

Δέσποινα, Καισαριανή, Μαρία, Μαριέττα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα.

Επέτειοι

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης

Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού