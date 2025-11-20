Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 20η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου:

1820 Μία λευκή φάλαινα 80 τόνων επιτίθεται κατά του πλοίου «Έσεξ», 2000 ναυτικά μίλια δυτικά των ακτών της Νοτίου Αμερικής. Το επεισόδιο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το αριστούργημα του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι Ντικ».

1920 Ιδρύεται η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στη ναυτιλία.

1959 Συγκροτείται η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) στον Άγιο Στέφανο Αττικής (Μπογιάτι), μετά την υπογραφή της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

1977 Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις δεύτερες εκλογές της μεταπολίτευσης, με ποσοστό 41,85%. Το ΠΑΣΟΚ καθίσταται αξιωματική αντιπολίτευση με το 25,3% των ψήφων.

1979 Ένοπλοι μουσουλμάνοι καταλαμβάνουν τη Μέκκα και κρατούν ομήρους 6.000 πιστούς. Ο σαουδαραβικές αρχές, με τη βοήθεια Γάλλων κομάντος θα επέμβουν, με αποτέλεσμα κατά το μακελειό που θα επακολουθήσει να βρουν τον θάνατο 377 άνθρωποι και να τραυματιστούν 600.

1989 Υπογράφεται στον ΟΗΕ η Διακήρυξη για τα δικαιώματα του παιδιού. Έκτοτε, κάθε χρόνο η 20η Νοεμβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Γεννήσεις

1327 Μπασούι Τοκούσο, ιάπωνας μοναχός, που ανακάλυψε την τεχνική διαλογισμού «Ζεν». (Θαν. 1387)

1886 Σερζ Αλεξάντρ Σταβισκί, γάλλος χρηματιστής, που δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα στη Γαλλία («Υπόθεση Σταβισκί»). (Θαν. 8/1/1934)

1889 Έντουιν Χαμπλ, Αμερικανός αστρονόμος και εφευρέτης του τηλεσκοπίου. Προς τιμή του, το μεγαλύτερο σύγχρονο τηλεσκόπιο φέρει το επώνυμό του. (Θαν. 28/9/1953)

1942 Τζο Μπάιντεν, Αμερικανός πολιτικός, τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ (2019-2017) και νυν εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Θάνατοι

1764 Κρίστιαν Γκόλντμπαχ, πρώσσος μαθηματικός, γνωστός από την «Εικασία του Γκόλντμπαχ», ενός από τα παλιότερα άλυτα προβλήματα της θεωρίας αριθμών και γενικότερα των μαθηματικών. (Γεν. 18/3/1690)

1924 Εμπενίζερ Κομπ Μόρλεϊ, άγγλος δικηγόρος, δικαστής, ποδοσφαιριστής και αθλητικός παράγων. Υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες του ποδοσφαίρου και ο άνθρωπος που έθεσε τους πρώτους κανόνες του δημοφιλέστερου σήμερα αθλήματος. (Γεν. 16/8/1831)

2012 Χρόνης Μίσσιος, Έλληνας συγγραφέας. (Γεν. 8/11/1930)

Επέτειοι