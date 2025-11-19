Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 19η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου:

1703 Πεθαίνει στις φυλακές της Βαστίλης ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα, η ζωή του οποίου υμνήθηκε από τον Βολτέρο και τον Αλέξανδρο Δουμά (πατέρα).

1924 Αποτυγχάνει στρατιωτικό κίνημα των Λούφα και Ντερτιλή κατά της κυβέρνησης του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου.

1942 Οι Σοβιετικοί υπό τον στρατάρχη Ζούκοφ περνούν στην αντεπίθεση κατ’ εφαρμογή της «Επιχείρησης Ουρανός». (Η Μάχη του Στάλινγκραντ)

1973 Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Σπυρίδων Ζουρνατζής, ανακοινώνει σε συνέντευξη Τύπου ότι οι νεκροί από την καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ανέρχονται σε 11 και οι τραυματίες σε 138.

1999 Η Κίνα εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιό της με την ονομασία «Σενζού 1».

1999 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, επισκέπτεται για 24 ώρες την Αθήνα εν μέσω επεισοδίων. Ανάμεσα στους διαδηλωτές και ο μετέπειτα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στο επίσημο γεύμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, με μνημειώδη λόγο του, του υπενθυμίζει τις ευθύνες της Τουρκίας με την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο και τα προβλήματα που δημιουργεί στο Αιγαίο.

Γεννήσεις

1896 Γκιόργκι Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. (Θαν. 18/6/1974)

1951 Παναγιώτης Λαφαζάνης, έλληνας πολιτικός. (Λαϊκή Ενότητα)

1961 Μεγκ Ράιαν, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1828 Φραντς Σούμπερτ, αυστριακός συνθέτης. (Γεν. 31/1/1797)

1958 Κυριάκος Μάτσης, Κύπριος γεωπόνος και αγωνιστής της ΕΟΚΑ, που σκοτώθηκε στο κρησφύγετό του στο Δίκωμο. (Γεν. 23/1/1926)

1988 Χριστίνα Ωνάση, κόρη και κληρονόμος του έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Γεν. 11/12/1950)

Επέτειοι

Ημέρα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας

Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας