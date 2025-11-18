Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 18η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου:

1826 Αρχίζει η μεγάλη μάχη στην Αράχωβα, όπου θα λάμψει το άστρο του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Θα λήξει στις 23 Νοεμβρίου, με νικηφόρα έκβαση για τα ελληνικά όπλα.

1902 Τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου ακολουθεί κυβερνητική αστάθεια και συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς των δύο μεγάλων παρατάξεων, Δεληγιαννικών και Θεοτοκικών. (Σανιδικά)

1916 Απόβαση συμμαχικών αγημάτων στο Φάληρο και συγκρούσεις με τον ελληνικό στρατό. Στόχος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, που υποστηρίζει την ουδετερότητα της Ελλάδος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα είναι ήδη χωρισμένοι στα «κράτη» των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. (Νοεμβριανά)

1976 Εγκαθιδρύεται Δημοκρατία στην Ισπανία, έπειτα από 37 χρόνια δικτατορίας του στρατηγού Φράνκο. Η απόφαση λαμβάνεται με ψήφους 425 «υπέρ» και 59 «κατά», από τα Κορτές, τη διορισμένη από τον Φράνκο Βουλή της Ισπανίας και θεωρείται προσωπικός θρίαμβος του μεταβατικού πρωθυπουργού Αδόλφο Σουάρεθ.

1983 Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθετεί το ψήφισμα 541, το οποίο προτείνεται από τη Βρετανία και αποδοκιμάζει, μεταξύ άλλων, την ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τους Τουρκοκυπρίους, με την οποία επιχειρείται η απόσχιση τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη θεωρεί νομικά άκυρη και ζητεί την ανάκλησή της.

1989 Καταρρέει το κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία και μαζί του ο ηγέτης του Τοντόρ Ζίφκοφ.

Γεννήσεις

1783 Σαντόρε ντι Σανταρόζα, Ιταλός φιλέλληνας και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. (Θαν. 26/4/1825)

1906 Άλεκ Ισιγώνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. (Θαν. 2/10/1988)

1934 Βασίλης Βασιλικός, πολυγραφότατος Έλληνας λογοτέχνης. («Ζήτα»). (Θαν. 30/11/2023)

Θάνατοι

1830 Γιόχαν Άνταμ Βάισχαουπτ, Γερμανός φιλόσοφος και ιδρυτής της μυστικής σέχτας των Ιλουμινάτι (Πεφωτισμένοι). (Γεν. 6/2/1748)

1922 Μαρσέλ Προυστ, Γάλλος συγγραφέας. («Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο») (Γεν. 10/7/1871)

1940 Μίμης Πιερράκος, Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. (Γεν. 1909)

Γιορτάζουν

Πλάτων

Επέτειοι