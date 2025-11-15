Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 15η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 15 Νοεμβρίου:

1922 Το έκτακτο στρατοδικείο που δικάζει τους πρωταιτίους της μικρασιατικής καταστροφής, εκδίδει την ετυμηγορία του στις 6:30 το πρωί. Στις 11:30 π.μ. οι «6» εκτελούνται. Πρόκειται για τους Δημήτριο Γούναρη (59 ετών, πρώην πρωθυπουργός), Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη (68 ετών, πρώην πρωθυπουργός), Νικόλαο Στράτο (50 ετών, πρώην πρωθυπουργός), Νικόλαο Θεοτόκη (44 ετών, υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη), Γεώργιο Μπαλτατζή (56 ετών, υπουργός Εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη) και Γεώργιο Χατζανέστη (59 ετών, Αρχιστράτηγος Μικράς Ασίας και Θράκης).

1950 Αναχωρεί για την Κορέα το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ΟΗΕ που πολεμούν τους κομουνιστές της Βόρειας Κορέας. (Πόλεμος της Κορέας)

1964 Παραιτείται ο αναπληρωτής υπουργός Συντονισμού, Ανδρέας Παπανδρέου, λόγω διαφωνίας με τον πατέρα του πρωθυπουργό, Γεώργιο Παπανδρέου, αλλά και των κατηγοριών μερίδας του Τύπου για χαριστικές αναθέσεις έργων. Στις εναντίον του επιθέσεις πρωτοστατεί η εφημερίδα «Ημέρα» του Τζώρτζη Αθανασιάδη και «Ελευθερία» του Πάνου Κόκκα, που διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

1967 Τα γεγονότα της Κοφίνου: Στα πρόθυρα ελληνοτουρκικού πολέμου, μετά την επίθεση των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς υπό τον Γρίβα στο τουρκοκυπριακό χωριό Κοφίνου.

1972 Το δεξαμενόπλοιο «Παγκόσμιος Ήρως», ιδιοκτησίας του Ομίλου Νιάρχου, συγκρούεται με το οχηματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού «Μέρλιν» μέσα στον Φαληρικό Όρμο και μόλις 5 μίλια έξω από την είσοδο του λιμένα του Πειραιά. Σκοτώνονται 44 από τα 58 μέλη του πληρώματος του οχηματαγωγού.

1973 Οι φοιτητές κλείνονται στα Πολυτεχνεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης και καλούν το λαό σε εξέγερση κατά της χούντας.

2017 23 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και προκαλούνται τεράστιες ζημιές από ξαφνική νεροποντή που πλήττει τη Δυτική Αττική και ιδίως τη Μάνδρα.

Γεννήσεις

1906 Εμμανουήλ Κριαράς, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος. Μείζον έργο του το «Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669)».

(Θαν. 22/8/2014)

1920 Βασίλης Διαμαντόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 5/5/1999)

1942 Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, Εβραιοαργεντινός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας.

Θάνατοι

1856 Ηλίας Τσαλαφατίνος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης από τη Μάνη. (Γεν. 1780)

1922 Δημήτριος Γούναρης, Έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός, ένας από τους 6 που εκτελέστηκαν ως πρωταίτιοι της μικρασιατικής καταστροφής. (Γεν. 5/1/1867)

2013 Γλαύκος Κληρίδης, Κύπριος πολιτικός, που διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (1993- 2003) και πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Γεν. 24/4/1919)

Επέτειοι

Ημέρα του Φυλακισμένου Συγγραφέα