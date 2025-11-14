Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 14 Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου:

1851 Ο Αμερικάνος συγγραφέας Χέρμαν Μέλβιλ εκδίδει στις ΗΠΑ το μυθιστόρημά του Μόμπι Ντικ, ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

1896 Καταρρακτώδης βροχή προκαλεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Αθήνα και Πειραιά με μεγάλες καταστροφές. 61 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ καταρρέουν 450 σπίτια.

1910 Λαμβάνει χώρα η πρώτη απονήωση στην ιστορία της αεροπορίας. Ο Γιουτζίν Ιλάι σηκώνει ένα αεροπλάνο από το κατάστρωμα του καταδρομικού «Μπέρμιγχαμ».

1973 Αρχίζουν στο Πολυτεχνείο γενικές συνελεύσεις των φοιτητών. Στο προαύλιο εκατοντάδες φοιτητές φωνάζουν αντιδικτατορικά συνθήματα. Η αστυνομία περικυκλώνει το κτίριο. Οι φοιτητές που μετείχαν στην παμφοιτητική συγκέντρωση στη Νομική μεταβαίνουν στο Πολυτεχνείο. Το βράδυ συγκροτείται η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή και οργανώνεται η κατάληψη.

1989 Ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων».

2008 Ινδικό διαστημικό όχημα προσεδαφίζεται στη Σελήνη, για πρώτη φορά από την έναρξη του διαστημικού προγράμματος της ασιατικής χώρας πριν από 45 χρόνια.

Γεννήσεις

1935 Λευτέρης Παπαδόπουλος, έλληνας στιχουργός και δημοσιογράφος.

1949 Βαγγέλης Γερμανός, έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης.

1952 Δήμητρα Γαλάνη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι

565 Ιουστινιανός (Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 11/5/483)

1831 Γκέοργκ Βίλχελμ Χέγκελ, γερμανός φιλόσοφος. (Γεν. 27/8/1770)

1841 Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του Έλγιν, σκωτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. (Γεν. 20/7/1776)

Γιορτάζουν

Φίλιππος, Φιλιππία.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη