Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου:

1824 Μεσούσης της Ελληνικής Επανάστασης, ξεσπά εμφύλιος πόλεμος στην Αρκαδία, μεταξύ «κυβερνητικών» (Βάσος Μαυροβουνιώτης) και «αντικυβερνητικών» (Κολοκοτρωναίοι). Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, φονεύεται ο γιος του «γέρου του Μοριά», Πάνος Κολοκοτρώνης, σε ηλικία 26 ετών.

1864 Δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, με το οποίο καταργείται η Συνταγματική Μοναρχία και καθιερώνεται η Βασιλευόμενη Δημοκρατία.

1887 Διαδήλωση αριστερών στο Λονδίνο κατά της βρετανικής καταπίεσης στην Ιρλανδία πνίγεται στο αίμα από την αστυνομία. Τρεις νεκροί και 400 τραυματίες, ο απολογισμός. Θα μείνει στην ιστορία ως Ματωμένη Κυριακή (Bloody Sunday), η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις της βρετανικής ιστορίας.

1970 Ο πτέραρχος Χαφέζ ελ Άσαντ καταλαμβάνει με πραξικόπημα την εξουσία στη Συρία.

1973 Ο υπουργός Παιδείας, Παναγιώτης Σιφναίος, επισκέπτεται το Πολυτεχνείο και προσπαθεί, σε κοινή συνεδρίαση με τη Σύγκλητο, να εκφοβίσει τις επιτροπές αγώνα των φοιτητών, ώστε να σταματήσουν τη δράση τους για άμεση διενέργεια ελεύθερων εκλογών στις σχολές. Ο υπουργός της δοτής κυβέρνησης Μαρκεζίνη τους απειλεί με χρήση βίας, σε περίπτωση διαδηλώσεων και απεργιών.

2000 Αναστέλλεται η λειτουργία της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε συσταθεί το 1948 με τη συνθήκη των Βρυξελλών, με σκοπό την κοινή άμυνα των μη κομμουνιστικών ευρωπαϊκών κρατών.

Γεννήσεις

1718 Τζον Μόνταγκιου, πολιτικός, εφευρέτης και εξερευνητής, 4ος κόμης του Σάντουιτς. Το 1762 εφηύρε ένα πρόχειρο φαγητό που ονομάστηκε σάντουιτς, επειδή ως δεινός χαρτοπαίκτης δεν μπορούσε να σπαταλά πολύ χρόνο για να φάει. (Θαν. 30/4/1792)

1850 Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, σκωτσέζος συγγραφέας. («Το Νησί των Θησαυρών», «Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ») (Θαν. 3/12/1894)

1957 Άννα Βερούλη, Ελληνίδα αθλήτρια, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1982 στον ακοντισμό.

Θάνατοι

1974 Βιτόριο Ντε Σίκα, ιταλός σκηνοθέτης και ηθοποιός. («Κλέφτης Ποδηλάτων», «Ο κήπος των Φίντσι-Κοντίνι») (Γεν. 7/7/1901)

1979 Δημήτρης Ψαθάς, έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. ?/10/1907)

1979 Γιάννης Μαρής, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Γεν. 6/1/1916)

Γιορτάζουν

Χρυσόστομος, Χρυσοστομία.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ευχρηστίας

Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης

Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας