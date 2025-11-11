Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 11η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου:

1912 Η Συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση με την Ελλάδα.

1918 Οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπογράφουν ανακωχή. Λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1940 Το πρώτο τζιπ βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής.

1942 Η τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο που επιβάλλει έκτακτη εισφορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία (Varlik vergisi). Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων.

1950 Σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα, προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις, υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ. (Πόλεμος της Κορέας)

2002 Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο γ.γ. του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο έλληνας πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, και ο κύπριος πρόεδρος, Γλαύκος Κληρίδης, δηλώνουν ότι «το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο».

Γεννήσεις

1885 Τζορτζ Πάτον, αμερικανός στρατηγός, που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912 -νεαρός υπολοχαγός τότε- αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο και κατετάγη πέμπτος, αφού απέτυχε στη σκοποβολή. (Θαν. 21/12/1945)

1928 Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. (Θαν. 15/5/2012)

1974 Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι

1950 Αλέξανδρος Διομήδης, έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός. (Γεν. 22/12/1875)

1990 Αλέξης Μινωτής, έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. (Γεν. 8/8/1898)

1990 Γιάννης Ρίτσος, έλληνας ποιητής. (Γεν. 1/5/1909)

Γιορτάζουν

Βικέντιος, Βικεντία, Βίκτωρ, Βικτωρία, Δράκος, Δράκων, Μηνάς.

Επέτειοι

Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ημέρα του Οριγκάμι