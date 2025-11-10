Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 10η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου:

1775 Ιδρύεται το σώμα των Πεζοναυτών (Marines), που αποτελεί την αιχμή του δόρατος των ΗΠΑ στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

1885 Ο Γκότλιμπ Ντάιμλερ, ιδρυτής αργότερα της Mercedes, κατασκευάζει την πρώτη μοτοσικλέτα. Είναι 264 κ.ε. και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 12 χλμ/ώρα. Την οδηγεί ο γιος του Πάουλ.

1924 Ταραχές και συγκρούσεις ξεσπούν στην Καβάλα, μεταξύ καπνεργατών από τη μία πλευρά, και στρατού και χωροφυλακής από την άλλη. Στη διάρκεια των επεισοδίων σκοτώνονται μία εργάτρια κι ένας αξιωματικός της χωροφυλακής.

1949 Ο ΟΤΕ αποκτά τον πρώτο του συνδρομητή.

1989 Ανατρέπεται το κομουνιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας. Ο Τεοντόρ Ζίβκοφ εγκαταλείπει την ηγεσία του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, μετά από 35 χρόνια στην εξουσία.

2015 Περισσότεροι από 540.000 μετανάστες έφτασαν στα ελληνικά νησιά το πρώτο δεκάμηνο του 2015, σύμφωνα με τη Frontex. Ο αριθμός αυτός είναι 13 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Γεννήσεις

1801 Σάμιουελ Χάου, φιλέλληνας αμερικανός γιατρός, που έλαβε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. (Θαν. 9/1/1876)

1925 Ρίτσαρντ Μπάρτον, βρετανός ηθοποιός. (Θαν. 5/8/1984)

1928 Ένιο Μορικόνε, ιταλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. (Θαν. 6/7/2020)

Θάνατοι

1891 Αρθούρος Ρεμπό, γάλλος ποιητής. (Γεν. 20/10/1854)

2002 Βασίλης Μάρος, έλληνας πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, εικονολήπτης και διευθυντής φωτογραφίας, πρωτεργάτης του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ στη χώρα μας. (Γεν. 1929)

2007 Νόρμαν Μέιλερ, αμερικανός συγγραφέας, προκλητικός χρονικογράφος της Αμερικής επί 60 χρόνια. (Γεν. 31/1/1923).

Γιορτάζουν

Αρσένιος, Αρσενία, Σωσίπατρος.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου