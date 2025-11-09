Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 9η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 9 Νοεμβρίου:

1866 Το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου στην Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και ανατινάζει την ανατολική πτέρυγα της μονής, καταπλακώνοντας Χριστιανούς και Τούρκους.

1919 Φορολογική μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Εισάγεται η φορολογία του προσωπικού εισοδήματος.

1931 Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά, έργο του ευαγγελιστή Λουκά, επιστρέφει στην Αθήνα από την Τραπεζούντα του Πόντου.

1938 Η Νύχτα των Κρυστάλλων στη Γερμανία. Πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο πογκρόμ εναντίον των Εβραίων από τους Ναζί.

1985 Σε ηλικία 22 ετών, ο Γκάρι Κασπάροφ γίνεται ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, βάζοντας τέλος στην 22χρονη κυριαρχία του Ανατόλι Κάρποφ.

1989 Ανοίγουν τα σύνορα της Ανατολικής Γερμανίας για τους πολίτες της, έπειτα από δεκαετίες. Το Τείχος του Βερολίνου, το σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, γκρεμίζεται.

Γεννήσεις

1888 Ζαν Μονέ, Γάλλος οικονομολόγος και πολιτικός, από τους πρωτεργάτες της Ενωμένης Ευρώπης. (Θαν. 16/3/1979)

1918 Σπίρο Άγκνιου, (Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος), Ελληνοαμερικανός πολιτικός, που διετέλεσε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατά το διάστημα 1969-1973, επί προεδρίας Νίξον. (Θαν. 17/9/1996)

Θάνατοι

959 Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 2/9/905)

1920 Άγιος Νεκτάριος, κατά κόσμον Αναστάσιος Κεφαλάς, ιερωμένος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που ανακηρύχθηκε Άγιος. (Γεν. 1/10/1846)

1970 Σαρλ Ντε Γκολ, στρατηγός και πρόεδρος της Γαλλίας επί 11 χρόνια (1958-1969). (Γεν. 22/11/1890)

Γιορτάζουν

Νεκτάριος, Νεκταρία, Ονησιφόρος, Ονησιφόρα.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού

Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού