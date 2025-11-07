Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 7 Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 7 Νοεμβρίου:

1185 Ο στρατηγός Αλέξιος Βρανάς κατατροπώνει τους Νορμανδούς σε μάχη κοντά στον Στρυμόνα. Οι τελευταίοι, μετά την κατάληψη του Δυρραχίου και της Θεσσαλονίκης, εκινούντο εναντίον της Κωνσταντινούπολης.

1926 Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα, οι πρώτες με απλή αναλογική και με ψηφοδέλτιο μετά την κατάργηση του σφαιριδίου. Εξαιτίας του εκλογικού νόμου, δεν σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση.

1934 Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Όπερα της Βαλτιμόρης το μουσικό κομψοτέχνημα του Ρώσου συνθέτη Σεργκέι Ραχμάνινοφ «Ραψωδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνι».

1944 Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ γίνεται ο πρώτος και τελευταίος Αμερικανός που εκλέγεται για τέταρτη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ.

1985 Αποφυλακίζεται, έπειτα από 19 χρόνια, ο Ρούμπιν «Χάρικεϊν» Κάρτερ. Ο 48χρονος πυγμάχος είχε καταδικαστεί για τριπλό φόνο το 1966. Ο Μπομπ Ντίλαν έγραψε τραγούδι γι’ αυτόν και ο σκηνοθέτης Νόρμαν Τζούισον γύρισε ταινία για τη ζωή του, με τίτλο «The Hurricane» και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

2015 Οι Πρόεδροι της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ και της Ταϊβάν, Μα Ινγκ-τζου, ανταλλάσσουν ιστορική χειραψία στη Σιγκαπούρη, κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής, της πρώτης μετά τον χωρισμό του νησιού από την ηπειρωτική Κίνα, πριν από 66 χρόνια, έπειτα από τον εμφύλιο πόλεμο.

Γεννήσεις

1867 Μαρί Σκλοντόφσκα Κιουρί, γνωστότερη ως Μαντάμ Κιουρί, γαλλοπολωνέζα φυσικός, που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη του ραδίου. (Θαν. 4/7/1934)

1943 Τζόνι Μίτσελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ρομπέρτα Τζόαν Άντερσον, καναδή τραγουδοποιός.

Θάνατοι

1910 Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας. («Πόλεμος και Ειρήνη», «Άννα Καρένινα») (Γεν. 28/8/1828)

1980 Στιβ ΜακΚουίν, Αμερικανός ηθοποιός. («Ο Πεταλούδας») (Γεν. 24/3/1930)

2016 Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. (Γεν. 21/9/1934)

Γιορτάζουν

Θεσσαλονίκη, Σαλονικιός, Σαλονικιά, Σαλόνικος.