Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 6 Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 6 Νοεμβρίου:

1860 Ο Αβραάμ Λίνκολν κερδίζει τις εκλογές και γίνεται Πρόεδρος των ΗΠΑ.

1935 Ο Αμερικανός ηλεκτρομηχανικός Έντουιν Άρμστρονγκ ανακαλύπτει τη ραδιοφωνική μπάντα των FM.

1960 Ο Παναθηναϊκός δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει για το Κύπελλο Πρωταθλητριών την τσεχοσλοβακική Σπάρτακ Χράντετς και χάνει με 1-0.

1961 Δύο παιδιά μεταφέρουν τα λιγοστά υπάρχοντά τους που διασώθηκαν

Σφοδρή νεροποντή πλήττει την Αθήνα, με αποτέλεσμα το θάνατο 43 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες μένουν άστεγοι.

1985 Ξεσπά το σκάνδαλο Irangate. Ο αμερικανικός Τύπος αποκαλύπτει ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ρίγκαν πούλησαν όπλα στο Ιράν και με τα κέρδη χρηματοδότησαν τον αγώνα των Κόντρας στη Νικαράγουα για την ανατροπή της κυβέρνησης των Σαντινίστας.

1992 Η Ελλάδα υπογράφει τη Συνθήκη του Σένγκεν.

Γεννήσεις

1861 Τζέιμς Νέισμιθ, καναδός γυμναστής, δημιουργός της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ). (Θαν. 28/11/1939)

1939 Μάρθα Καραγιάννη, ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 18/9/2022)

1972 Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, Έλληνας πολιτικός.

Θάνατοι

1796 Αικατερίνη Β’, αυτοκράτειρα της Ρωσίας, αποκληθείσα και Μεγάλη. (Γεν. 21/4/1729)

1835 Ανρί Ντε Ρινί (Δεριγνύ), Γάλλος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της γαλλικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Γεν. 2/2/1782)

1925 Σίντνεϊ Ράιλι, Ρωσοεβραίος τυχοδιώκτης και κατάσκοπος, το πρότυπο του Ίαν Φλέμινγκ για τον Τζέιμς Μποντ. (Γεν. 24/3/1874)

1989 Μαρία Ιορδανίδου, Ελληνίδα συγγραφέας («Λωξάνδρα»). (Γεν. 23/9/1897).

Γιορτάζουν

Λεονάρδος

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις