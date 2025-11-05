Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 5 Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 5 Νοεμβρίου:

1605 Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας. Οι καθολικοί προσπαθούν να ανατινάξουν το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το σχέδιο αποκαλύπτεται και ο αρχηγός τους, Γκάι Φοκς, απαγχονίζεται.

1815 Η Αγγλία και η Ρωσία υπογράφουν στο Παρίσι ειδική συνθήκη, σύμφωνα με την οποία τα Επτάνησα τίθενται υπό την προστασία της Αγγλίας με την ονομασία Ηνωμέναι Πολιτείαι των Ιονίων Νήσων.

1828 Οι ελληνικές δυνάμεις του Δημήτριου Υψηλάντη απελευθερώνουν τη Λιβαδειά, μετά από συνθηκολόγηση.

1935 Οι αδελφοί Πάρκερ κυκλοφορούν στην αγορά το επιτραπέζιο παιγνίδι Monopoly.

1956 Έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας στη χώρα μας αποκαλύπτει ότι 2 εκατομμύρια Έλληνες δεν ξέρουν να βάζουν την υπογραφή τους.

1968 Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ρίτσαρντ Νίξον κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ με διαφορά μόλις 335.000 ψήφων από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Χιούμπερτ Χάμφρεϋ. Τα τελικά ποσοστά της ψηφοφορίας ήταν 43,6% για τον Νίξον, 43% για τον Χάμφρεϋ και 13% για τον Τζωρτζ Ουάλλας, πρώην κυβερνήτη της Αλαμπάμα. Μαζί με τον Νίξον εκλέγεται ως αντιπρόεδρος ο Ελληνοαμερικανός κυβερνήτης της πολιτείας του Μέριλαντ Σπύρος Άγκνιου (Αναγνωστόπουλος), από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας.

Γεννήσεις

1936 Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (Θαν. 27/8/2001)

1943 Σαμ Σέπαρντ, Αμερικανός ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 27/7/2017)

1956 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, έλληνας τραγουδοποιός. (Θαν. 9/9/2019)

Θάνατοι

1977 Ρενέ Γκοσινί, Γάλλος κομίστας, συνδημιουργός του Αστερίξ. (Γεν. 14/8/1926)

1977 Αλεξέι Σταχάνοφ, Ρώσος ανθρακωρύχος, ο οποίος τη νύχτα της 30ης προς 31η Αυγούστου 1935, κατέρριψε το ρεκόρ εξόρυξης κάρβουνου βγάζοντας στη βάρδιά του που ήταν 5 ώρες και 45 λεπτά, 102 τόνους, με νόρμα 7 τόνων, που αντιστοιχούσε με 14 νόρμες. (Σταχανοβισμός) (Γεν. 3/1/1906)

Γιορτάζουν

Γαλακτίων, Γαλακτία, Επιστήμη, Λίνος, Λίνα, Σιλβανός, Σιλβάνα, Σύλβια, Σύλβιος.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Τσουνάμι

Παγκόσμια Ημέρα της Γλώσσας των Ρομά (Ρομάνι)