Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 4 Νοεμβρίου:

1828 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο θέτουν υπό την προστασία τους την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, έως ότου αποφασισθούν οριστικώς τα όρια της Ελλάδας, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Πύλη.

1918 Συνέρχεται το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΕΚΕ (νυν ΚΚΕ) στα γραφεία του Συνδέσμου Μηχανικών Ατμοπλοίων στον Πειραιά.

1922 Ο Άγγλος αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλύπτει τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών στην Αίγυπτο.

1924 Δυνατή νεροποντή στην Καλαμάτα προκαλεί την υπερχείλιση του Νέδοντα ποταμού που διασχίζει την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. 15 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ οι καταστροφές ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δραχμές.

1944 Ολοκληρώνεται η εκκένωση της Ελλάδος από τους Γερμανούς. Γερμανικές φρουρές παραμένουν μόνο στα νησιά Ρόδο, Κάλυμνο, Κω, Λέρο, Τήνο, Μήλο, και στο ΒΔ τμήμα της Κρήτης μέχρι τον Μάιο του 1945.

1979 Ιρανοί ισλαμιστές καταλαμβάνουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη και κρατούν ομήρους 63 Αμερικανούς για 444 μέρες. Οι εισβολείς, στην πλειοψηφία τους φοιτητές, ζητούν από τις ΗΠΑ να στείλουν τον πρώην Σάχη πίσω στο Ιράν για να δικαστεί. Η κρίση που ξεσπά σφραγίζει οριστικά το μέλλον του αμερικανού προέδρου Τζίμι Κάρτερ.

1996 Τραγικό δυστύχημα έξω από το Βαθύ της Σάμου. Το επιβατηγό πλοίο «Σάμαινα» διεμβολίζει την πυραυλάκατο «Κωστάκος», η οποία βυθίζεται. Τέσσερα μέλη του πληρώματος αγνοούνται.

Γεννήσεις

1883 Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός από τα Άγραφα, που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας (1945-1950, 1951-1952). (Θαν. 26/7/1953)

1901 Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη Θήρα της Σαντορίνης. Το 1929, διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του Μινωϊκού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (1600 π.Χ.). (Θαν. 1/10/1974)

1903 Ελένη Παπαδάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 22/12/1944)

Θάνατοι

1847 Φέλιξ Μέντελσον – Μπαρτόλντι, Γερμανός συνθέτης. (Γεν. 3/2/1809)

1982 Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισέφ, Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. («Ο κύριος Υλό στο χάος της κυκλοφορίας», «Playtime») (Γεν. 9/10/1907)

1988 Κλεάνθης Βικελίδης, διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής, με σπουδαία καριέρα στον Άρη Θεσσαλονίκης. (Γεν. 23/10/1916)

1995 Γιτζάκ Ράμπιν, πρωθυπουργός του Ισραήλ. Δολοφονήθηκε από τον φανατικό σιωνιστή Γιγκάλ Αμίλ. (Γεν. 1/3/1922)

Γιορτάζουν

Ιωαννίκιος, Ιωαννίκη, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πορφύριος, Πορφυρία.