ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 2 Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 2 Νοεμβρίου:

1789: Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, εθνικοποιείται η περιουσία της εκκλησίας.

1823: Σε μήνυμά του στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζέιμς Μονρόε αναγνωρίζει το δικαίωμα των επαναστατημένων Ελλήνων στην ανεξαρτησία.

1917: Ο υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα, οι Εβραίοι να αποκτήσουν κράτος στην Παλαιστίνη». Θα μείνει στην ιστορία ως Διακήρυξη Μπάλφουρ, πάνω στην οποία θα βασιστεί η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948.

1940: Αεροσκάφος τύπου PZL της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας με πιλότο τον ανθυποσμηναγό Μαρίνο Μητραλέξη καταρρίπτει ιταλικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος κοντά στη Θεσσαλονίκη. Η κατάρριψη γίνεται με εμβολισμό της πτέρυγας του εχθρικού αεροσκάφους.

1982: Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα ο δακτύλιος, για να καταπολεμηθεί το νέφος.

1991: Ενθρονίζεται ο νέος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος Α’, κατά κόσμον Δημήτριος Αρχοντόνης.

Γεννήσεις

1906: Λουκίνο Βισκόντι, ιταλός σκηνοθέτης. («Ο Γατόπαρδος», «Θάνατος στη Βενετία», «Ο Ρόκο και τ’ αδέλφια του») (Θαν. 17/3/1976)

1911: Οδυσσέας Ελύτης, έλληνας ποιητής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979. (Θαν. 18/3/1996)

1944: Κιθ Έμερσον, βρετανός μουσικός. (Emerson, Lake & Palmer) (Θαν. 10/3/2016)

Θάνατοι

1960: Δημήτρης Μητρόπουλος, έλληνας αρχιμουσικός και συνθέτης. (Γεν. 18/2/1896)

1975: Πιερ Πάολο Παζολίνι, ιταλός σκηνοθέτης, ποιητής, πεζογράφος και δοκιμιογράφος, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ιταλίας. (Γεν. 5/3/1922)

2008: Σταύρος Ξενίδης, έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 8/3/1923)

Γιορτάζουν

Ακίνδυνος, Ακίνδυνη, Αφθονία, Ελπιδοφόρος, Πήγασος.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

