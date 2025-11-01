Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 1η Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 1 Νοεμβρίου:

451 Ολοκληρώνεται η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας. Καθόρισε το ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού και καταδίκασε τον Μονοφυσιτισμό.

1755 Καταστροφικός σεισμός πλήττει την Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 90.000 άνθρωποι ή το 1/3 του πληθυσμού της χώρας. Οι σεισμολόγοι υπολογίζουν σήμερα ότι ο συγκεκριμένος σεισμός θα πρέπει να είχε μέγεθος 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

1903 Η «Ορέστεια» του Αισχύλου ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο Αθηνών για πρώτη φορά στη Δημοτική. Το γεγονός προκαλεί συμπλοκές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και τρία θύματα. (Ορεστειακά)

1920 Εκλογική ήττα του Ελευθέριου Βενιζέλου, που φεύγει απογοητευμένος απ’ την Ελλάδα.

1940 Ο υπολοχαγός Αλέξανδρος Διάκος, προσπαθώντας να ανακαταλάβει ύψωμα, πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Είναι ο πρώτος νεκρός Έλληνας αξιωματικός του ελληνοϊταλικού πολέμου.

1940 Ο Κωστής Παλαμάς γράφει το ποίημα «Στη Νεολαία μας», τρεις ημέρες μετά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Γεννήσεις

1863 Τζορτζ Πάρκερ, Αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της φερώνυμης εταιρίας ειδών γρσφής. (Θαν. 19/7/1937)

1923 Βικτόρια Ντε Λος Άνχελες, διάσημη Καταλανή σοπράνο. (Θαν. 15/1/2005)

1943 Σαλβατόρε Ανταμό, Ιταλοβέλγος τραγουδιστής.

Θάνατοι

1968 Γεώργιος Παπανδρέου, ο επονομαζόμενος και «Γέρος της Δημοκρατίας», πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός. (Γεν. 13/2/1888)

2000 Στίβεν Ράνσιμαν, επιφανής Βρετανός βυζαντινολόγος. (Γεν. 7/7/1903)

2008 Ίμα Σουμάκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σόιλα Εμπερατρίς Τσαβαρί ντελ Καστίγιο, περουβιανή υψίφωνος. (Γεν. 13/9/1922)

Γιορτάζουν

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία.

Επέτειοι