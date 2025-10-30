MENOY

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 30 Οκτωβρίου

|
THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 30 Οκτωβρίου:

1908 Εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικαθιστούν σταδιακώς τα ιππήλατα. Λόγω του ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο περί στάσεων κανονισμός, τα τραμ επί του παρόντος θα σταματούν εκεί που το ζητούν οι επιβάτες.

1918 Η Γερμανία καταθέτει τα όπλα. Τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1927 Σημειώνεται αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα κατά του προέδρου της Δημοκρατίας, Παύλου Κουντουριώτη.

1930 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κεμάλ Ατατούρκ υπογράφουν στην Άγκυρα συνθήκη φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

1938 Ο Όρσον Γουέλς δεν δυσκολεύεται να πείσει -μέσω ραδιοφώνου- τους Αμερικανούς ότι η Γη δέχεται επίθεση από Αρειανούς.

1961 Στο πλαίσιο της αποσταλινοποίησης, το ταριχευμένο σώμα του Ιωσήφ Στάλιν απομακρύνεται από το Μαυσωλείο του Λένιν, σύμφωνα με απόφαση του συνεδρίου του ΚΚΣΕ.

Γεννήσεις

1896 Κώστας Καρυωτάκης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 21/7/1928)

1960 Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινός άσος του ποδοσφαίρου και προπονητής. (Θαν. 25/11/2020)

1967 Λεωνίδας Καβάκος, διεθνούς φήμης Έλληνας βιολονίστας.

Θάνατοι

1910 Ερρίκος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. (Γεν. 8/5/1828)

1988 Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 20/4/1922)

2002 Αλίκη Διπλαράκου, Ελληνίδα καλλονή, Μις Ευρώπη το 1930. (Γεν. 28/8/1912)

Γιορτάζουν

Απολλώνιος, Απολλωνία, Αστέριος, Αστερία, Αστέρω, Ζηνόβιος, Ζηνοβία, Κλαύδιος, Κλαυδία, Κλεόπας, Νεονίλλα, Νέων.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων

