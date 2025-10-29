MENOY

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 29 Οκτωβρίου

THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 29 Οκτωβρίου:

1863 Ιδρύεται ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός από τον Ελβετό Ερρίκο Ντινάν.

1912 Το ελληνικό στρατηγείο απαγορεύει στην υπό το στρατηγό Θεοδώροφ βουλγαρική μεραρχία του Ρίλου να εισέλθει στη Θεσσαλονίκη. Επιτρέπει, όμως, για λόγους αβροφροσύνης, την είσοδο δύο ταγμάτων, επικεφαλής των οποίων είναι οι βούλγαροι πρίγκιπες Κύριλλος και Βόρις.

1922 Ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ’ αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στο Μουσολίνι, μία μέρα μετά τη Μεγάλη Πορεία του τελευταίου προς τη Ρώμη.

1923 Περίπου ένα χρόνο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ο Κεμάλ Ατατούρκ ανακηρύσσει την Τουρκική Δημοκρατία.

1929 «Μαύρη Τρίτη» στο αμερικανικό χρηματιστήριο ή όπως αλλιώς θα μείνει στην ιστορία «Το Μεγάλο Κραχ». Εκατομμύρια τίτλοι μετοχών γίνονται απλά χαρτιά, χάνοντας την αξία τους.

1959 Αεροσκάφος τύπου Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συντρίβεται πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι 18 επιβαίνοντες ανασύρονται νεκροί.

Γεννήσεις

1936 Πάρη Λεβέντη, Ελληνίδα καλλονή, Μις Ευρώπη το 1959.

1969 Ελένη Μενεγάκη, Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.

1971 Γουϊνόνα Ράιντερ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γουαϊνόνα Λόρα Χόροβιτς, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1911 Τζόζεφ Πούλιτζερ, Ουγγροαμερικανός δημοσιογράφος και εκδότης, ο άνθρωπος που έδωσε τον ορισμό της «κίτρινης δημοσιογραφίας», αλλά και δημιούργησε τα έγκυρα δημοσιογραφικά βραβεία που φέρουν το όνομά του. (Γεν. 10/4/1847)

1949 Γκεόργκι Ιβάνοβιτς Γκουρτζίεφ, (Γιώργος Γεωργιάδης), Ελληνοαρμένιος μύστης και δάσκαλος. (Γεν. 13/1/1866)

1986 Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 20/4/1913)

Γιορτάζουν

Αναστασία

Επέτειοι

Ημέρα Αγνοουμένων (Κύπρος)
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Εγκεφαλικών Επεισοδίων
Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης

