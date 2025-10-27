MENOY

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 27 Οκτωβρίου

Φωτογραφία: Intime
Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου:

1829 Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποστέλλει στην Ελλάδα 6.000 τυφέκια και 12 πυροβόλα, προς ενίσχυση του νεοσύστατου ελληνικού στρατού, κατόπιν αιτήματος του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.

1833 Ιδρύεται το Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας.

1922 Ο Μουσολίνι πραγματοποιεί τη Μεγάλη Πορεία προς τη Ρώμη για την κατάληψη της εξουσίας.

1938 Η χημική βιομηχανία «Du Pont» ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου συνθετικού νήματος, το οποίο ονομάζει νάιλον.

1960 Παρουσία των βασιλέων, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής εγκαινιάζει στη Θεσσαλονίκη το Καυταντζόγλειο Στάδιο, που θεμελιώθηκε τέσσερα χρόνια νωρίτερα, στις 26 Οκτωβρίου 1956. Την ίδια μέρα εγκαινιάζονται οι εγκαταστάσεις του Αλεξάνδρειου Μέλαθρου και του Ν.Ο. Θεσσαλονίκης.

1997 Ισχυρές πιέσεις δέχεται η δραχμή, λόγω της παγκόσμιας χρηματιστηριακής κρίσης που ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ. Για τη στήριξή της, η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Γεννήσεις

1913 Ότο Βίχτερλε, Τσέχος χημικός, που εφηύρε τους μαλακούς φακούς επαφής. (Θαν. 18/8/1998)

1934 Γιώργος Κωνσταντίνου, Έλληνας ηθοποιός.

1971 Θόδωρος Ζαγοράκης, Έλληνας αθλητικός παράγων και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής (αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος στο Euro 2004).

Θάνατοι

1932 Σοφία Εγκαστρωμένου – Σλίμαν, σύζυγος του Ερρίκου Σλίμαν, που ίδρυσε το σανατόριο «Σωτηρία» στην Αθήνα. (Γεν. 12/1/1852)

2009 Έλλη Παππά, Ελληνίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, χήρα του Νίκου Μπελογιάννη. (Γεν. 1920)

2013 Λου Ριντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λούις Άλεν Ριντ, Αμερικανός ρόκερ. (Γεν. 2/3/1942).

Γιορτάζουν
Νέστωρ, Πρόκλος, Πρόκλα.

Επέτειοι
Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας
Παγκόσμια Ημέρα Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς.

Διαβάστε μας στο Google News

