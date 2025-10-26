Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 26 Οκτωβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 26 Οκτωβρίου:

1863 Ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαίρου της Αγγλίας και τίθενται οι πρώτοι κανονισμοί του αθλήματος. Έτσι, οι Άγγλοι ξεχωρίζουν το ποδόσφαιρο από το ράγκμπι, που παίζεται πλέον ως χωριστό άθλημα. Μαζί γεννιέται και ο όρος «soccer», όπως ονομάζεται το ποδόσφαιρο στα αγγλικά. Η λέξη προέρχεται από τη σύντμηση δύο λέξεων: Social Ceremony (κοινωνική τελετή).

1880 Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας για 10η φορά (ρεκόρ στην ελληνική πολιτική ιστορία).

1912 Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη απ’ τους Οθωμανούς. Την ίδια μέρα οι Σέρβοι καταλαμβάνουν τα Σκόπια.

1930 Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέπτεται την Άγκυρα, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή ειρήνης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Δεν λείπουν, ωστόσο, οι διαμαρτυρίες των προσφύγων.

1931 Κορυφώνονται οι συγκρούσεις στη Λευκωσία μεταξύ των Κυπρίων και των αγγλικών δυνάμεων κατοχής. 17 νεκροί και πολλοί τραυματίες. (Οκτωβριανή Εξέγερση)

1972 Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα Παναθηναϊκού – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Τότης Φυλακούρης αφήνει έναν πετεινό στη σέντρα, θέλοντας να κάνει πλάκα στον Ολυμπιακό για την ήττα του την προηγούμενη μέρα από την Τότεναμ με 4-0. Για την πράξη του αυτή θα τιμωρηθεί με 4 αγωνιστικές.

Γεννήσεις

1795 Νικόλαος (Χαλκιόπουλος) Μάντζαρος, Κερκυραίος μουσουργός, ο συνθέτης του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας. (Θαν. 30/3/1872)

1879 Λέων Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. (Θαν. 21/8/1940)

1916 Φρανσουά Μιτεράν, Γάλλος πολιτικός, που διετέλεσε Πρόεδρος της Γαλλίας (1981-1995). (Θαν. 8/1/1996)

Θάνατοι

1773 Αμεντέ-Φρανσουά Φρεζιέ, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός. Έμεινε στην ιστορία, επειδή έφερε τη φράουλα στην Ευρώπη από τη Νότιο Αμερική. (Γεν. 1682)

1822 Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης, στρατιωτικός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που πέθανε στην Κόρινθο, μη μπορώντας να συνέλθει από την καταστροφή του τουρκικού στρατού στα Δερβενάκια. (Γεν. 1770)

1957 Νίκος Καζαντζάκης, Έλληνας συγγραφέας. («Ζορμπάς») (Γεν. 18/2/1883)

Γιορτάζουν

Δημήτριος, Δήμητρα.

Επέτειοι

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Μεσοφυλικά Άτομα

Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο