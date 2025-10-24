Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου:

1648 Υπογράφεται η Συνθήκη της Βεστφαλίας, που τερματίζει τον Τριακονταετή Πόλεμο και επιφέρει αλλαγές στην ισορροπία των δυνάμεων της Ευρώπης. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα της Ελβετίας.

1857 Ιδρύεται το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο στον κόσμο, η αγγλική Σέφιλντ (Sheffield F.C.), που σήμερα αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

1909 Η Ελλάδα, επί κυβερνήσεως Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, αγοράζει το θωρηκτό Αβέρωφ, αντί 24 εκατομμυρίων δραχμών, από τα οποία τα 8 εκατομμύρια προέρχονται από κληροδότημα του Γεώργιου Αβέρωφ.

1929 «Μαύρη Πέμπτη» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο δείκτης Dow Jones χάνει σε μία συνεδρίαση το 12,8% της αξίας του. Μέσα στη μέρα κλείνουν 50.000 επιχειρήσεις.

1945 Τίθεται σε ισχύ ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. (Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ)

1963 Η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, «για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες».

Γεννήσεις

1915 Μπομπ Κέιν, Αμερικανός σκιτσογράφος, δημιουργός του Μπάτμαν. (Θαν. 3/11/1998)

1946 Καίτη Χωματά, Ελληνίδα τραγουδίστρια του «Νέου Κύματος». (Θαν. 24/10/2010)

1966 Ρόμαν Αμπράμοβιτς, Ρώσος δισεκατομμυριούχος, ιδιοκτήτης της Τσέλσι.

Θάνατοι

1944 Λουί Ρενό, Γάλλος μηχανικός και βιομήχανος, από τους πρωτοπόρους της αυτοκίνησης και από τους ιδρυτές της αυτοκινητοβιομηχανίας Renault. (Γεν. 12/2/1877)

1957 Κριστιάν Ντιορ, Γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Γεν. 21/1/1905)

2005 Ρόζα Παρκς, μαύρη μοδίστρα που αρνήθηκε να δώσει τη θέση της στο λεωφορείο σ’ ένα λευκό άνδρα τη δεκαετία του ’50, σηματοδοτώντας την αφετηρία της πορείας για την κατάργηση των νόμων περί φυλετικού διαχωρισμού στις ΗΠΑ. (Γεν. 4/2/1913)

Γιορτάζουν

Σεβαστιανός, Σεβαστιανή, Σεβαστός, Σεβαστή.

Επέτειοι

Ημέρα του ΟΗΕ

Ημέρα των Ακτών της Μεσογείου

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας

Παγκόσμια Ημέρα Πατσά

Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη