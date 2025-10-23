Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου:

42 π.Χ. Διεξάγεται η δεύτερη Μάχη των Φιλίππων ανάμεσα στους στρατούς του Βρούτου από τη μία πλευρά και των Μάρκου Αντωνίου και Οκταβιανού από την άλλη. Ο Βρούτος, ο εκ των δολοφόνων του Ιουλίου Καίσαρα, ηττάται και αυτοκτονεί.

1914 Η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσαρτά την Κύπρο.

1942 Αρχίζει η δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Οι δυνάμεις του Άξονα υπό τον Ρόμελ συγκρούονται με τις συμμαχικές δυνάμεις του Μοτγκόμερι, στις οποίες συμμετέχουν και Έλληνες.

1954 Έπειτα από πολλές συνεδριάσεις στο Παρίσι, οι σύμμαχοι, νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συμφωνούν να δώσουν τέλος στην κατοχή της Γερμανίας. Την ίδια μέρα δημιουργείται η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Δυτική Γερμανία γίνεται δεκτή στο ΝΑΤΟ.

1956 Αρχίζει η αντικομουνιστική εξέγερση στην Ουγγαρία. Θα κατασταλεί από τα σοβιετικά τανκς στις 4 Νοεμβρίου.

1974 Οι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται στην Τζια.

Γεννήσεις

1919 Μανώλης Ανδρόνικος, Έλληνας αρχαιολόγος, που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππου Β’ στη Βεργίνα. (Θαν. 30/3/1992)

1925 Μάνος Χατζιδάκις, Έλληνας συνθέτης. (Θαν. 15/6/1994)

1940 Παντελής Βούλγαρης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου.

Θάνατοι

1921 Τζον Μπόιντ Ντάνλοπ, Σκοτσέζος κτηνίατρος και εφευρέτης, που ανακάλυψε το ελαστικό με σαμπρέλα και ίδρυσε τη βιομηχανία που φέρει το όνομά του. (Γεν. 5/2/1840)

1959 Γιώργος Μπουζιάνης, Έλληνας ζωγράφος. (Γεν. 8/11/1885)

1983 Δήμος Σταρένιος, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 15/9/1909)

Γιορτάζουν

Ιάκωβος, Ιακωβίνα

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τον Πάνθηρα του Χιονιού

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Καμπούκι