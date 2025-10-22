Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 22 Οκτωβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου:

1798 Ο Αλή Πασάς με τον γιο του Μουχτάρ, έπειτα από σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνουν την Πρέβεζα, την οποία υπερασπίζονται 1.000 Έλληνες και Γάλλοι υπό τον Στρατηγό Λα Σαλσέ. Ο Αλή στέλνει πεσκέσι στον Σουλτάνο τέσσερα σακιά με κεφάλια Γάλλων και Ελλήνων μαχητών. (Η Μάχη της Νικόπολης)

1923 Φιλομοναρχικό στρατιωτικό κίνημα, υπό τους στρατηγούς Λεοναρδόπουλο και Γαργαλίδη, καταστέλλεται από τους Πλαστήρα και Πάγκαλο.

1940 Ο γιος του Τζιάκομο Πουτσίνι εγκαινιάζει τη νέα όπερα της Αθήνας στο Θέατρο Ολύμπια της οδού Ακαδημίας. Εναρκτήριο έργο, η όπερα του πατέρα του «Μαντάμα Μπάτερφλαϊ».

1950 Αρχίζει το πρώτο Μουντομπάσκετ στο Μπουένος Άιρες. Θα ολοκληρωθεί στις 3 Νοεμβρίου, με νικήτρια την ομάδα της Αργεντινής.

1964 Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πολ Σαρτρ αρνείται το Νόμπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς.

1988 Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει από το Λονδίνο, μετά την επέμβαση μπαι-πας, στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Χέρφιλντ. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου, με ένα νεύμα του καλεί κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη, επισημοποιώντας τη σχέση τους.

Γεννήσεις

1917 Τζόαν Φοντέιν, Αμερικανοβρετανίδα ηθοποιός. (Θαν. 15/12/2013)

1919 Ντόρις Λέσινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2007. (Θαν. 17/11/2013)

1943 Κατρίν Ντενέβ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κατρίν Ντορλεάκ, Γαλλίδα ηθοποιός.

1962 Ρένια Λουιζίδου, Ελληνίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1922 Ανδρέας Καρκαβίτσας, έλληνας πεζογράφος, ένας από τους τρεις μεγάλους εκπροσώπους της ηθογραφίας, μαζί με τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Γεώργιο Βιζυηνό και ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος του νατουραλισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία. (Γεν. 12/3/1865)

1986 Άλμπερτ φον Σεντ-Γκιέργκι ντε Ναγκιράπολτ, ούγγρος γιατρός, που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1937. (Γεν. 16/9/1893)

1990 Λουί Αλτουσέρ, γάλλος μαρξιστής φιλόσοφος. (Γεν. 16/10/1918)

Γιορτάζουν

Αβέρκιος, Μαξιμιλιανός

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για τον Τραυλισμό