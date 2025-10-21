Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 21 Οκτωβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου:

1805 Ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον, επικεφαλής του αγγλικού ναυτικού, καταναυμαχεί τους ηνωμένους στόλους Ισπανίας και Γαλλίας στο Τραφάλγκαρ, αλλά πίπτει επί του πεδίου της μάχης! (Η Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ)

1825 Δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» κριτική του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερία», από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη.

1879 Ο Τόμας Έντισον δοκιμάζει με επιτυχία τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα πυράκτωσης, ο οποίος λειτουργεί 13½ ώρες προτού σβήσει.

1918 Πραγματοποιείται το πρώτο εργατικό συνέδριο στην Ελλάδα, στο φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου στην Αθήνα. Η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ απαρτίζεται από τους Α. Μπεναρόγια, Ε. Ευαγγέλου, Ηλ. Δελαζάνο, Ε. Μαχαίρα.

1969 Κυκλοφορεί ο δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου «Το Περιβόλι του Τρελού».

1972 Αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί το δρομολόγιο Κέρκυρα – Αθήνα, συντρίβεται στη θάλασσα έξω από το Ελληνικό. Τα θύματα ανέρχονται σε 37 και οι διασωθέντες σε 16.

Γεννήσεις

1833 Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, σουηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που αθλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία, τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του. (Θαν. 10/12/1896)

1907 Νίκος Εγγονόπουλος, έλληνας ζωγράφος και ποιητής, ο κυριότερος εκφραστής του σουρεαλισμού στη χώρα μας. (Θαν. 31/10/1985)

1924 Σέλια Κρουζ, κουβανικής καταγωγής Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή και ως «βασίλισσα της σάλσα». (Θαν. 16/7/2003)

Θάνατοι

1969 Τζακ Κέρουακ, Αμερικανός συγγραφέας, εμβληματική μορφή του κινήματος Μπητ. («Στον Δρόμο») (Γεν. 12/3/1922)

1980 Χανς Άσπεργκερ, αυστριακός παιδίατρος. (Σύνδρομο Άσπεργκερ) (Γεν. 18/2/1906)

1990 Τομ Κάρβελ, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας (Θωμάς Καρβέλας) στο χώρο του χύμα παγωτού και από τους πρωτοπόρους της δικαιόχρησης (Franchise) με την αλυσίδα Carvel. (Γεν. 14/7/1906)

Γιορτάζουν

Θεοδότη, Θεόδοτος, Ιλαρίων, Ούρσουλα, Ορσαλία, Σωκράτης, Σωκρατία.