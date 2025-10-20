Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 20 Οκτωβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου:

1820: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι «Φιλικοί» αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στη Μολδοβλαχία.

1888: Εγκαινιάζεται το Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.

1912: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι υποχωρούν στη Θεσσαλονίκη.

1921: Μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο γάλλος πρεσβευτής Φρανκλέν Μπουγιόν υπογράφει με τον Κεμάλ Ατατούρκ τη Συμφωνία της Άγκυρας, η οποία προβλέπει αναγνώριση του Κεμαλικού καθεστώτος, εμπορικές συναλλαγές, αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από τις κατεχόμενες περιοχές και χορήγηση όπλων.

1968: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, ο αμερικανός Ντικ Φόσμπερι κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, εισάγοντας ένα νέο παλμό στο αγώνισμα, καθώς περνά τον πήχη με την πλάτη.

1982: Ποδοσφαιρική τραγωδία στο Στάδιο «Λένιν» της Μόσχας (νυν Λουζνίκι). 66 θεατές χάνουν τη ζωή τους, όταν ποδοπατούνται λίγο πριν από το τέλος του αγώνα Σπάρτακ Μόσχας – Χάαρλεμ Ολλανδίας για το Κύπελλο UEFA.

Γεννήσεις

1918: Ασπασία Παπαθανασίου, ελληνίδα ηθοποιός, που διακρίθηκε διεθνώς για τις ερμηνείες της στους μεγάλους αρχαίους τραγικούς ρόλους. (Θαν. 8/6/2020)

1940: Σπύρος Ευαγγελάτος, έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου και ακαδημαϊκός. (Θαν. 24/1/2017)

1950: Τομ Πέτι, αμερικανός ρόκερ. (Θαν. 2/10/2017)

Θάνατοι

460: Ευδοκία, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Θεοδοσίου Β’. (Γεν. 401)

2011: Μουαμάρ Καντάφι, λίβυος στρατιωτικός και πολιτικός. Κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή τη Λιβύη από το 1968 έως το 2011. (Γεν. 7/6/1942)

2014: Σπύρος Ζαγοραίος, έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 23/6/1928)

Γιορτάζουν

Αρτέμης, Άρτεμις, Γεράσιμος, Γερασιμία, Κερασία, Κυρατσώ, Ματρώνα, Ματρώνη.

Επέτειοι