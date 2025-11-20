“Ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ, όταν πέθανε ο Αντρέας πέθανε και το ΠΑΣΟΚ” κατέθεσε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο “Χασάπης”

Με την κατάθεση του κ. Ανδρέα Στρατάκη γνωστού ως «χασάπη» συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής.

Ο μάρτυρας σε αντίθεση με τον Γιώργο Ξυλούρη («φραπές») δεν επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενεχοποίησης δηλώνοντας πως επιθυμεί να καταθέσει και να κατανοήσει από τους βουλευτές τους λόγους της δικής του εμπλοκής.

«Στην οικογένεια μου υπήρχε ηρεμία μέχρι που ένα πρωί βρέθηκε το όνομα μου στην αρνητική πλευρά της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούμε κάθε ημέρα και διαβάζουμε εγώ τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία, σε εγκληματική οργάνωση και είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό μου έχει δημιουργήσει τρομερή ψυχολογική πίεση και τεράστια οικονομική ζημιά. Με χαρά είμαι σήμερα εδώ για να καταλάβω ποια είναι αυτά τα πράγματα για το οποία κατηγορούμαι» ανέφερε ο κ. Στρατάκης ενώ πρόσθεσε ότι το προσωνύμιο «χασάπης» του προσκολλήθηκε από τα ΜΜΕ. «Έχω κρεοπωλείο και η περιοχή μου και οι φίλοι μου Ανδρέα με φωνάζουν. Το χασάπης είναι πιασάρικο τηλεοπτικό εμπορικό αλλά στον τόπο μου ως Αντρέα με γνωρίζει όλος το τόπος» είπε.

«Πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς»

Ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητής της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη παραδέχθηκε ότι ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ διευκρινίζοντας ωστόσο πως «Ήμουν στο παρελθόν μέλος του ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ψηφίζαμε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς. Οι άλλοι μπορούν να λένε ότι θέλουν». Η συγκεκριμένη αναφορά του μάρτυρα προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών της Χαριλάου Τρικούπη που άρχισαν να γελούν και να φωνάζουν «γενίτσαρος».

Στην συνέχεια ο κ. Στρατάκης είπε ότι «το 2019 ζούσαμε μια απερίγραπτη κατάσταση στον αγροτικό χώρο από την τότε κυβέρνηση. Αποφάσισα να στηρίξω τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον στήριξα. Σήμερα μετά από όσα έχουν γίνει θα έλεγα ότι είμαι πολιτικά άστεγος».

«Δεν είχα ποτέ δεσμευμένα ΑΦΜ ούτε μου ζητήθηκαν αχρεώστητα»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του ο κ. Στρατάκης είπε ότι ασχολείται με την γεωργία και την κτηνοτροφία από το 1982, έχει ιστορικά δικαιώματα και επιδοτείται από το 1985.

«Καλλιεργώ 1.500 ελαιόδεντρα και επιδοτούμαι για 60 ζώα. Έχω περισσότερα, αλλά για τόσα επιδοτούμαι. Το 2015 λάμβανα 11.000 ευρώ επιδότηση. Τα τελευταία χρόνια το ποσό επιδότησης είναι στα 3.000 ευρώ. Ο γιος μου παίρνει 850 ευρώ επιδότηση και τα μεγαλύτερα παιδιά μου μπορεί να φτάνουν τα 4.500 ευρώ. Από το 1985 έχω ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ελαιόδεντρα και στα ζώα. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Δεν είχα δεσμευμένα ΑΦΜ ποτέ ούτε μου ζητήθηκαν αχρεώστητα. Ποτέ» ανέφερε ο μάρτυρας.

Παράλληλα είπε ότι ως μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηρακλείου και άλλων συνδικαλιστικών σωματείων συμμετείχε θεσμικά σε πολλές συναντήσεις με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τι λέει για Μάκη Βορίδη και τον Γιώργο Ξυλούρη



Αναφορικά με την συνεργασία του με τον κ. Μάκη Βορίδη ως άμισθος σύμβουλος είπε ότι έγινε στο πλαίσιο αντιμετώπισης των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε το συνεταιριστικό πλαίσιο. «Ήμουν άμισθος σύμβουλος. Θα κάλυπτε το Υπουργείο τα έξοδα μεταφοράς μου και διαμονή αν χρειαζόταν. Εκδόθηκε ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες σε αυτά περιορίστηκε δική μου συμμετοχή. Δεν τον γνώριζα τον Βορίδη. Τον γνώρισα τότε ως Υπουργό. Μετά τον Ιανουάριο το 2021 φεύγοντας από το υπουργείο δεν ξανασχολήθηκα».

Αναφορικά με την σχέση του με τον κ. Ξυλούρη είπε: «Με τον Γιώργο Ξυλούρη είμαστε φίλοι. Είναι πρόεδρος στην Ένωση Σουλτανίνας που είμαι μέλος. Είναι μεγάλος κτηνοτρόφος και αγοράζουμε κάθε χρόνο ζώα από αυτών που πάνε σε κατανάλωση. Αυτή είναι η επαγγελματική μας σχέση».

Θύμα fake news η Μ. Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ

Πάντως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η κυρία Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε να ρωτά τον μάρτυρα για συνομιλίες που δεν αφορούν τον ίδιο, αλλά τον Γιώργο Ξυλούρη. «Δεν μπορώ να σας απαντήσω για κάποιον άλλο. Ρωτήσετε ό,τι θέλετε για εμένα και θα σας απαντήσω» ανέφερε ο κ. Στρατάκης. Ωστόσο η κα Αποστολάκη επέμεινε έως τέλος να υποβάλλει τις ίδιες ερωτήσεις σχολιάζοντας μάλιστα την σχέση του με τον «φραπέ» λέγοντας:«Δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ υπέπεσε στο σφάλμα να μεταφέρει στην εξεταστική ψευδή δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο Γιώργος Ξυλούρης αποχώρησε σε δωρεά γλυπτού προς το Υπουργείο Εσωτερικών την περίοδο της θητείας του κ. Μάκη Βορίδη. Απαντώντας ο μάρτυρας για το συγκεκριμένο θέμα είπε: «μας πως είναι δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα. Έχει απαντηθεί και έχει γραφτεί. Οι Ξυλούρηδες που έκαναν αυτή την δωρεά είναι αδέλφια επιχειρηματίες από την Αθήνα. Καμία σχέση με τον Γιώργο Ξυλούρη της Κρήτης. Είναι δυνατόν αυτός να έκανε δώρο ένα γλυπτό;».

Ο διαπληκτισμός με τον Μπάρκα: «Μου έχετε διαλύσει το σπίτι»

Κατά την διάρκεια την κατάθεσής του ο Ανδρέας Στρατάκης είχε και έντονο διαπληκτισμό με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα.

Συγκεκριμένα απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Βασίλη Κόκκαλη, ο μάρτυρας είπε «από εσάς κ. Κόκκαλη δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν με έχετε κατηγορήσει για κάτι. Ο διπλανός σας όμως ο κ. Μπάρκας το έχει κάνει» για να πυροδοτηθεί ο εξής διάλογος:

Στρατάκης: Μου έχετε διαλύσει το σπίτι. Και εσύ προσωπικά από τα Αθηναϊκά πάνελ που βγαίνεις και ρητορεύεις.

Κ. Μπάρκας: Εγώ; Η δικογραφία…

Στρατάκης: Πού αναφέρομαι στην δικογραφία. Πού αναφέρομαι; Μου έχετε διαλύσει το σπίτι. Μας έχετε στοχοποιήσει. Τι νομίζετε; Ότι το σπίτι μας είναι μπες βγες; Πείτε μου μια κατηγορία. Πείτε μου πού αναφέρομαι στην δικογραφία, έστω μια αναφορά στο όνομά μου.

Κ. Μπάρκας: Να ανακαλέσει ο μάρτυρας

Α. Στρατάκης: Δεν ανακαλώ τίποτα. Όταν βγαίνεις στα τηλεοπτικά πάνελ και λες «ο χασάπης ο εγκληματίας»

Κ. Μπάρκας: Να μου μιλάς στον πληθυντικό.

Πηγή: protothema.gr