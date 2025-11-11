Υφ. Πολιτισμού στην παρουσίαση του πολιτιστικού masterplan της Θεσσαλονίκης: Στόχος μας να δημιουργηθεί ένα  δίκτυο συνεργασίας

Με μεγάλη συμμετοχή και θερμή ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρουσίαση του Πολιτιστικού Masterplan της Θεσσαλονίκης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Το έργο “Σχεδιασμός Πολιτιστικού Masterplan, Πολιτιστικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας (brand) για επιλεγμένες περιοχές της χώρας” αποτελεί ένα καινοτόμο έργο στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Μέσα από επιτόπιες έρευνες, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και συμμετοχικά εργαστήρια, που πραγματοποίησαν ερευνητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναδεικνύεται η πολιτιστική φυσιογνωμία κάθε πόλης ή νησιού και προτείνονται στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη συνεργασία.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, δήλωσε: «Με την παρουσίαση του Masterplan της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε η τέταρτη και τελευταία ημερίδα και το έργο κλείνει τον πρώτο του κύκλο. Ένας κύκλος που χαρτογράφησε τον πολιτισμό σε δεκαπέντε πόλεις και νησιά και διαμόρφωσε έναν νέο εθνικό πολιτιστικό χάρτη. Όμως το έργο δεν τελειώνει εδώ. Τα Masterplans, όπως ήδη ανέφερα, δεν είναι στατικά κείμενα — είναι εργαλεία που θα συνεχίσουν να εξελίσσονται. Θα επικαιροποιούνται με νέα δεδομένα, θα εμπλουτίζονται με νέες προτάσεις, θα αποτελούν τη βάση για νέα έργα και νέες χρηματοδοτήσεις. Άλλωστε ο πολιτισμός δεν μένει ποτέ στάσιμος· το ίδιο και τα εργαλεία που τον υπηρετούν πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες του. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Πανεπιστήμια και τους πολιτιστικούς φορείς. Ένα δίκτυο που θα διασφαλίζει τη συνέχεια, την επικαιροποίηση και τη βιωσιμότητα των Masterplans, ώστε να παραμένουν ζωντανά και χρήσιμα για τις τοπικές κοινωνίες».

Η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη, τόνισε: «Οι σύγχρονες εξελίξεις, κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και άλλες, αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν συντονισμένο σχεδιασμό στον πολιτισμό. Ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το Υπουργείο Πολιτισμού, ανταποκρινόμενο σε αυτό το ζητούμενο και ευθυγραμμιζόμενο με τις σύγχρονες πρακτικές πολιτιστικής διαχείρισης προχώρησε στη δημιουργία πολιτιστικών Masterplans για 15 πόλεις και νησιά της χώρας μας. Η Θεσσαλονίκη, με τη βαθιά ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομία, τη διακριτή πολιτιστική της ταυτότητα και, ασφαλως, τη δημιουργική της ενέργεια σε όλο το φάσμα των τεχνών, είναι ο ιδανικός τόπος για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση του έργου αυτού».

Ο Αθανάσιος Καλογερέσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΑΠΘ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, μίλησε για τον ρόλο του πολιτισμού στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και έκανε μια εισαγωγή στη μεθοδολογία του έργου και τα γενικά του ευρήματα.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Γάκης.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε αναλυτικά το Masterplan της πόλης της Θεσσαλονίκης από τους ερευνητές που το εκπόνησαν: την Παρασκευή Ταράνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό- ΑΠΘ, και τον Πάνο Ρεμούνδο, Πολιτικό Επιστήμονα- ΑΠΘ, αναδεικνύοντας τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της πόλης και προτείνοντας στρατηγικές για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφειά της.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις για την Αναπτυξιακή Πολιτιστική Πολιτική της Θεσσαλονίκης από τους παρακάτω εκπροσώπους των Εποπτευόμενων Φορέων Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟ: Ευστάθιο Γεωργιάδη Πρόεδρο Ε.Τ.Ο.Σ. Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Αστέριο Πελτέκη Καλλιτεχνικό Διευθυντή Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Γεώργιο-Ιούλιο Παπαδόπουλο, Καλλιτεχνικό Διευθυντή Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο Πρόεδρο MoMus, Χρίστο Γαλιλαία Καλλιτεχνικό Διευθυντή Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό Γενική Διευθύντρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Τίνα Αντωνάκου Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΦΚΘ και Αναστασία Γκαδόλου Γενική Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, μαζί με την Περιφέρεια, τους Δήμους, τους πολιτιστικούς φορείς και τους πολίτες, θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή πολιτιστικής ανάπτυξης.