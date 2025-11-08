Βραδιά ποίησης στη Θεσσαλονίκη – Πότε και πού θα γίνει

Βραδιά ποίησης διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε’ Δημοτική Κοινότητα την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, και ώρα 19:00, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ. Βαφόπουλου 3, 1ος όροφος).

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους θεμελιωτές της ποίησης στη Θεσσαλονίκη:

Γιώργος Βαφόπουλος, Ζωή Καρέλλη, Γιώργος Θέμελης, Μανώλης Αναγνωστάκης, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Γιώργος Ιωάννου.

Σκηνοθεσία: Νέλλυ Δελλή

Συνοπτική παρουσίαση ποιητών: Όλγα Μούσιου Μυλωνά

Η είσοδος είναι ελεύθερη