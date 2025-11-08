Βραδιά ποίησης στη Θεσσαλονίκη – Πότε και πού θα γίνει
Βραδιά ποίησης διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε’ Δημοτική Κοινότητα την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, και ώρα 19:00, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ. Βαφόπουλου 3, 1ος όροφος).
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους θεμελιωτές της ποίησης στη Θεσσαλονίκη:
Γιώργος Βαφόπουλος, Ζωή Καρέλλη, Γιώργος Θέμελης, Μανώλης Αναγνωστάκης, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Γιώργος Ιωάννου.
Σκηνοθεσία: Νέλλυ Δελλή
Συνοπτική παρουσίαση ποιητών: Όλγα Μούσιου Μυλωνά
Η είσοδος είναι ελεύθερη