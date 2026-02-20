Βέλγος συλλέκτης για τις φωτογραφίες από την Καισαριανή: Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα
THESTIVAL TEAM
Την πρώτη του δήλωση για τις 262 επίμαχες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στη Καισαριανή το 1994, έκανε ο Βέλγος συλλέκτης Τιν ντε Κράνε.
Μιλώντας στην ΕΡΤ ο συλλέκτης των φωτογραφιών που πλέον πιστοποιήθηκαν ως αυθεντικές, δήλωσε πως είναι χαρούμενος που η υπόθεση έκλεισε
«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πώ τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα» είπε στην κρατική τηλεόραση.
