Βαφοπούλειο: Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Λογοθέτη με τίτλο “Ο Παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης”

THESTIVAL TEAM

Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άγκυρα, διοργανώνει την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Λογοθέτη με τίτλο «Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Μίκης Θεοδωράκης», σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου (Γ. Βαφόπουλου 3-5), στις 19:00, ο συγγραφέας θα μιλήσει για το βιβλίο και τις εμπειρίες του μετά από τα 60 χρόνια «συμπόρευσης» με τον Παγκόσμιο Έλληνα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει προβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού. Επίσης, για το βιβλίο θα μιλήσει ο Παναγιώτης Δόικος, αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Α.Π.Θ.

Αφήγηση:

  • Φωτεινή Χαραλαμπίδου, ηθοποιός.

Μουσικό πρόγραμμα: 

  • Παναγιώτης Καραδημήτρης,
  •  Χρήστος Βερνάρδος,
  •  Δέσποινα  Αρβανιτίδη.

Η  είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1287400

