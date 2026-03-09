Το Ρεσιτάλ “Θραύσματα από τη ζωή μιας γυναίκας” απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Σε αυτό το ρεσιτάλ παρακολουθούμε την εσωτερική ζωή μιας γυναίκας μέσα από τον μουσικό και ποιητικό κόσμο του γερμανικού ρομαντικού τραγουδιού (λιντ). Από την αφύπνιση της νεανικής λαχτάρας μέχρι τη γαλήνη της ώριμης σκέψης, αυτά τα τραγούδια απεικονίζουν ένα βαθιά ανθρώπινο ταξίδι συναισθήματος και μεταμόρφωσης.

Ο κύκλος Liederkreis, έργο 39 του Ρόμπερτ Σούμαν, σε ποίηση του Γιόζεφ φον Άιχεντορφ, ξεκινά με ανησυχία και θαυμασμό – μια νεαρή ψυχή που αναζητά το να ανήκει κάπου. Ο κύκλος Wesendonck Lieder του Ρίχαρντ Βάγκνερ, σε ποίηση της Ματίλντε Βέζεντονκ, εκφράζουν τη βαθιά οικειότητα και την πνευματική αφοσίωση της αγάπης που εκπληρώνεται. Τέλος, τα Fünf Lieder, έργο 15 του Ρίχαρντ Στράους φέρνουν μια μελαγχολική, ήσυχη ενδοσκόπηση – μια επιστροφή στον εαυτό.

Η θεατρική προσέγγιση του ρεσιτάλ δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γύρω από την ποίηση και τη μουσική της εποχής και παράλληλα μεταφράζει τα ποιητικά κείμενα σε εικόνες, παρακάμπτοντας το εμπόδιο της γλώσσας.

Παρουσιαζόμενο αμέσως μετά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το ρεσιτάλ τιμά τόσο τη γυναικεία φωνή όσο και τη διαχρονική γλώσσα του ρομαντικού πνεύματος – ένας κύκλος τραγουδιών της ίδιας της ζωής.

Κασσάνδρα Δημοπούλου Μέτζο Σοπράνο

Elda Laro Πιάνο

Στέφανος Μαυρομμάτης Κουρής Ηθοποιός

Κείμενα – Σκηνοθεσία Άντα Τσεμεσλή – Edwards

Επιμέλεια κοστουμιών Κωνσταντίνος Τσιγαρός

Δευτέρα 9 Μαρτίου στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2, στις 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 15€, 10€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3561